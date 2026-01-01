Installera Sshwifty med ett klick.
Webbläsarbaserad SSH- och Telnet-klient som låter dig nå fjärrservrar från vilken webbläsare som helst utan att installera lokala klienter.
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Vad du kan bygga med Sshwifty
Sshwifty är en egenhostad webbaserad SSH- och Telnet-klient som förvandlar vilken modern webbläsare som helst till en fullt fungerande terminal för fjärråtkomst till servrar. Den stöder SSH-lösenord, publik nyckel och interaktiv tangentbordsautentisering vid sidan av vanlig Telnet, vilket eliminerar behovet av att installera eller konfigurera inbyggda klienter på varje arbetsstation.
Att egenhosta Sshwifty på en VPS ger ett team en enda gemensam ingångspunkt för att hantera fjärrmaskiner var som helst ifrån — telefoner, surfplattor, låsta företagsdatorer eller kiosker — samtidigt som åtkomsten kontrolleras av en delad nyckel. Administratörer kan fördefiniera värdförinställningar, begränsa anslutningar till godkända mål och granska trafik via server-side hooks utan att exponera SSH-portar för det publika internet.
Viktiga funktioner i Sshwifty
SSH och Telnet
Anslut till SSH-servrar med lösenord, offentlig nyckel eller interaktiv tangentbordsautentisering, och nå äldre Telnet-värdar från samma gränssnitt.
Ingen klientinstallation
Programvaran är helt webbläsarbaserad, så att användare kan komma åt fjärrdatorer från telefoner, surfplattor eller låsta arbetsstationer utan att installera inbyggd terminalprogramvara.
Anslutningsförinställningar
Administratörer definierar återanvändbara värdförinställningar med inbäddade autentiseringsuppgifter så att användare endast ansluter till förhandsgodkända servrar från en utvald lista.
Serverside-krokar
Man kan aktivera externa processer före varje anslutning för att tillämpa anpassad validering, loggning eller granskning utan att modifiera klienten.
Enstaka åtkomstnyckel
Skydda webbgränssnittet med en enda gemensam nyckel som konfigureras vid driftsättning så att endast behöriga användare når anslutningsskärmen.
Varför köra Sshwifty på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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