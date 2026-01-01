Sshwifty är en egenhostad webbaserad SSH- och Telnet-klient som förvandlar vilken modern webbläsare som helst till en fullt fungerande terminal för fjärråtkomst till servrar. Den stöder SSH-lösenord, publik nyckel och interaktiv tangentbordsautentisering vid sidan av vanlig Telnet, vilket eliminerar behovet av att installera eller konfigurera inbyggda klienter på varje arbetsstation.

Att egenhosta Sshwifty på en VPS ger ett team en enda gemensam ingångspunkt för att hantera fjärrmaskiner var som helst ifrån — telefoner, surfplattor, låsta företagsdatorer eller kiosker — samtidigt som åtkomsten kontrolleras av en delad nyckel. Administratörer kan fördefiniera värdförinställningar, begränsa anslutningar till godkända mål och granska trafik via server-side hooks utan att exponera SSH-portar för det publika internet.