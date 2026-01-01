Installera FMD med ettklicksinstallation.
Självhostad, sekretessvänlig Hitta min enhet-server som lokaliserar, ringer och fjärraderar dina Android-telefoner och surfplattor.
Välj en VPS-prenumeration för FMD (Find My Device)
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) är ett öppen källkod, självhyst alternativ till Googles Hitta min enhet. Det fungerar tillsammans med FMD Android-appen: dina telefoner rapporterar sin krypterade plats till din egen server. Du når servern via ett rent webbgränssnitt för att lokalisera en förlorad eller stulen enhet, få den att ringa, ta en bild, låsa skärmen eller utlösa en fjärradering. Din egen server dirigerar varje kommando, så ingen tredje part ser någonsin var dina enheter är.
Eftersom du själv hostar det på din egen VPS lämnar din platshistorik och enhetsdata aldrig infrastruktur du kontrollerar – det finns inget krav på Google-konto och ingen leverantörsberoende. End-to-end-kryptering håller data oläslig även för servern, vilket ger dig tryggheten hos en kommersiell enhetsspårningstjänst utan att offra integriteten.
Viktiga funktioner i FMD (Find My Device)
Hitta förlorade enheter
Lokalisera den senast rapporterade GPS-positionen för vilken registrerad telefon eller surfplatta som helst direkt från webbgränssnittet, även när enheten är utom räckhåll.
Fjärrkommandon
Utlös en hög ringsignal, ta ett foto, lås skärmen eller radera data på distans för att skydda en borttappad eller stulen enhet.
End-to-end-kryptering
Enheten krypterar platsdata innan den når servern, så ingen — inte ens värden — kan läsa din position.
Kompletterande Android-app
Fungerar med FMD Android-appen med öppen källkod för att rapportera plats och ta emot kommandon utan att vara beroende av Google Play Services.
Inget Google-konto
Ersätt Google Hitta min enhet med en tjänst som du helt kontrollerar, utan krav på molnkonto eller leverantörslåsning.
Varför köra FMD (Find My Device) på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.