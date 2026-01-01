FMD (Find My Device) är ett öppen källkod, självhyst alternativ till Googles Hitta min enhet. Det fungerar tillsammans med FMD Android-appen: dina telefoner rapporterar sin krypterade plats till din egen server. Du når servern via ett rent webbgränssnitt för att lokalisera en förlorad eller stulen enhet, få den att ringa, ta en bild, låsa skärmen eller utlösa en fjärradering. Din egen server dirigerar varje kommando, så ingen tredje part ser någonsin var dina enheter är.

Eftersom du själv hostar det på din egen VPS lämnar din platshistorik och enhetsdata aldrig infrastruktur du kontrollerar – det finns inget krav på Google-konto och ingen leverantörsberoende. End-to-end-kryptering håller data oläslig även för servern, vilket ger dig tryggheten hos en kommersiell enhetsspårningstjänst utan att offra integriteten.