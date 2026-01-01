OTOBO är en helt öppen källkod, webbaserad plattform för ärendehantering och servicehantering som förgrenades från ((OTRS)) Community Edition 2019. Den erbjuder IT-supportfunktioner i företagsklass – ärendeköer, SLA-spårning, en inbyggd FAQ/kunskapsbas, ITSM-arbetsflöden och en CMDB – utan licensavgifter eller leverantörslåsning. OTOBO stöder flerkanalskommunikation via e-post, telefon och webbformulär, och levereras med en regelbaserad automatiseringsmotor som hanterar dirigering, eskaleringar och aviseringar direkt.

Att själv hosta OTOBO på din egen VPS ger dig full kontroll över all ärendedata, kundregister och SLA-rapporter. Denna mall distribuerar hela produktionsstacken: OTOBO-webbapplikationen och bakgrundsdaemonen, MariaDB för beständig lagring, en dedikerad Elasticsearch-nod för snabb fulltextsökning över alla ärenden, och Redis för sessionscachelagring och prestanda.