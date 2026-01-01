Installera OTOBO med en klicksinstallation.
Öppen källkods support- och ärendehanteringssystem för IT-tjänstehantering, kundsupport och processautomatisering.
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Vad du kan bygga med OTOBO
OTOBO är en helt öppen källkod, webbaserad plattform för ärendehantering och servicehantering som förgrenades från ((OTRS)) Community Edition 2019. Den erbjuder IT-supportfunktioner i företagsklass – ärendeköer, SLA-spårning, en inbyggd FAQ/kunskapsbas, ITSM-arbetsflöden och en CMDB – utan licensavgifter eller leverantörslåsning. OTOBO stöder flerkanalskommunikation via e-post, telefon och webbformulär, och levereras med en regelbaserad automatiseringsmotor som hanterar dirigering, eskaleringar och aviseringar direkt.
Att själv hosta OTOBO på din egen VPS ger dig full kontroll över all ärendedata, kundregister och SLA-rapporter. Denna mall distribuerar hela produktionsstacken: OTOBO-webbapplikationen och bakgrundsdaemonen, MariaDB för beständig lagring, en dedikerad Elasticsearch-nod för snabb fulltextsökning över alla ärenden, och Redis för sessionscachelagring och prestanda.
Viktiga funktioner i OTOBO
Multikanals ärendehantering
Ta emot och hantera ärenden från e-post, webbformulär och telefon i en enhetlig kö med fullständig granskningshistorik och trådade konversationer.
SLA och eskalering
Definiera svars- och lösningsmål per kö eller kund, med automatiska eskaleringsregler och agentaviseringar när tidsfrister närmar sig.
Inbyggd kunskapsbas
Publicera FAQ-artiklar för både externa kunder och interna agenter för att minska upprepade ärenden och påskynda lösningen vid första kontakt.
Kraftfull automatisering
Använd de inbyggda PostMaster-filtren, ärendetriggers och schemalagda jobben för att automatiskt dirigera, svara på och stänga ärenden utan manuell inblandning.
ITSM och CMDB
Utöka OTOBO med ITSM-modulen för att hantera konfigurationsobjekt, ändringsförfrågningar och tjänstekataloger i en strukturerad CMDB.
Fulltextsökning
Elasticsearch-integration levererar omedelbar sökning över miljontals ärenden, anteckningar och bilagor, vilket håller handläggarnas svarstider snabba oavsett skala.
Varför köra OTOBO på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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