Upp till 69 % rabatt på OTOBO

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Öppen källkods support- och ärendehanteringssystem för IT-tjänstehantering, kundsupport och processautomatisering.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med OTOBO

OTOBO är en helt öppen källkod, webbaserad plattform för ärendehantering och servicehantering som förgrenades från ((OTRS)) Community Edition 2019. Den erbjuder IT-supportfunktioner i företagsklass – ärendeköer, SLA-spårning, en inbyggd FAQ/kunskapsbas, ITSM-arbetsflöden och en CMDB – utan licensavgifter eller leverantörslåsning. OTOBO stöder flerkanalskommunikation via e-post, telefon och webbformulär, och levereras med en regelbaserad automatiseringsmotor som hanterar dirigering, eskaleringar och aviseringar direkt.

Att själv hosta OTOBO på din egen VPS ger dig full kontroll över all ärendedata, kundregister och SLA-rapporter. Denna mall distribuerar hela produktionsstacken: OTOBO-webbapplikationen och bakgrundsdaemonen, MariaDB för beständig lagring, en dedikerad Elasticsearch-nod för snabb fulltextsökning över alla ärenden, och Redis för sessionscachelagring och prestanda.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i OTOBO

Multikanals ärendehantering

Ta emot och hantera ärenden från e-post, webbformulär och telefon i en enhetlig kö med fullständig granskningshistorik och trådade konversationer.

SLA och eskalering

Definiera svars- och lösningsmål per kö eller kund, med automatiska eskaleringsregler och agentaviseringar när tidsfrister närmar sig.

Inbyggd kunskapsbas

Publicera FAQ-artiklar för både externa kunder och interna agenter för att minska upprepade ärenden och påskynda lösningen vid första kontakt.

Kraftfull automatisering

Använd de inbyggda PostMaster-filtren, ärendetriggers och schemalagda jobben för att automatiskt dirigera, svara på och stänga ärenden utan manuell inblandning.

ITSM och CMDB

Utöka OTOBO med ITSM-modulen för att hantera konfigurationsobjekt, ändringsförfrågningar och tjänstekataloger i en strukturerad CMDB.

Fulltextsökning

Elasticsearch-integration levererar omedelbar sökning över miljontals ärenden, anteckningar och bilagor, vilket håller handläggarnas svarstider snabba oavsett skala.

Varför köra OTOBO på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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