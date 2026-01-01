Pinry är en bildtavla med öppen källkod som du själv hostar, som låter dig samla, tagga och bläddra bland bilder, videor och webbsidor i en visuellt tilltalande kakellayout — liknande Pinterest men helt under din kontroll. Den kombinerar en Django REST Framework-backend med en Vue.js-frontend och levereras som en enda Docker-container som stöds av SQLite för en installation utan beroenden.

Att själv hosta Pinry innebär att din personliga samling förblir privat på din egen VPS, utan algoritmiska flöden, inga annonser och inget konto krävs för att bläddra om du aktiverar offentlig åtkomst. Stöd för flera användare, offentliga och privata tavlor, kompatibilitet med webbläsartillägg och ett fullständigt REST API gör den lämplig för både personliga samlingar och små samarbetsteam.