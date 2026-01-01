Driftsätt Pinry med en klicksinstallation.
Självhostad Pinterest-liknande bildtavla för att spara, tagga och organisera bilder och videor.
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Vad du kan bygga med Pinry
Pinry är en bildtavla med öppen källkod som du själv hostar, som låter dig samla, tagga och bläddra bland bilder, videor och webbsidor i en visuellt tilltalande kakellayout — liknande Pinterest men helt under din kontroll. Den kombinerar en Django REST Framework-backend med en Vue.js-frontend och levereras som en enda Docker-container som stöds av SQLite för en installation utan beroenden.
Att själv hosta Pinry innebär att din personliga samling förblir privat på din egen VPS, utan algoritmiska flöden, inga annonser och inget konto krävs för att bläddra om du aktiverar offentlig åtkomst. Stöd för flera användare, offentliga och privata tavlor, kompatibilitet med webbläsartillägg och ett fullständigt REST API gör den lämplig för både personliga samlingar och små samarbetsteam.
Viktiga funktioner i Pinry
Taggbaserad upptäckt
Tilldela flera taggar till varje pin och filtrera hela din samling direkt efter tagg – inga kapslade mappar behövs.
Fleranvändartavlor
Skapa separata tavlor per användare och kontrollera synlighet med offentliga eller privata åtkomstinställningar för varje tavla.
Stöd för webbläsartillägg
Spara bilder direkt från vilken webbsida som helst till din Pinry-tavla med det officiella webbläsartillägget.
REST API
Automatisera pin-skapande och hantera samlingar programmatiskt via det inbyggda Django REST Framework API:et.
Multi-ark Docker-bild
Den officiella imagen stöder AMD64, ARMv7 och ARMv8 — den fungerar på standard VPS-servrar och ARM-baserade kort.
Varför köra Pinry på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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