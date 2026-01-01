Apache StreamPark är ett Apache-projekt på toppnivå som förenar hela livscykeln för realtidsströmbehandlingsapplikationer byggda på Apache Flink och Apache Spark. Det kombinerar ett utvecklarfokuserat ramverk av förbyggda API:er och anslutningar med en molnbaserad driftkonsol för att kompilera, distribuera, övervaka och skala strömmande jobb från ett enda webbgränssnitt.

Att själv hosta StreamPark på din egen VPS håller Flink-jobbartifakter, distributionshistorik och operativ metadata under din kontroll, samtidigt som det tar bort kostnaden och komplexiteten med att köra en separat kontrollplan för strömbehandling på en hyperscaler.