Distribuera Apache StreamPark med en klicksinstallation.
Allt-i-ett ramverk för utveckling av strömmande applikationer och molnbaserad plattform för realtidsberäkningar för Apache Flink och Spark.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache StreamPark
Apache StreamPark är ett Apache-projekt på toppnivå som förenar hela livscykeln för realtidsströmbehandlingsapplikationer byggda på Apache Flink och Apache Spark. Det kombinerar ett utvecklarfokuserat ramverk av förbyggda API:er och anslutningar med en molnbaserad driftkonsol för att kompilera, distribuera, övervaka och skala strömmande jobb från ett enda webbgränssnitt.
Att själv hosta StreamPark på din egen VPS håller Flink-jobbartifakter, distributionshistorik och operativ metadata under din kontroll, samtidigt som det tar bort kostnaden och komplexiteten med att köra en separat kontrollplan för strömbehandling på en hyperscaler.
Viktiga funktioner i Apache StreamPark
Flink och Spark enade
Utveckla, driftsätt och driv strömjobb för Apache Flink och Apache Spark från en enda konsol med stöd för körtider med flera versioner.
Jobbskapande i webbläsaren
Skriv Flink SQL- och JAR-baserade applikationer i en webbredigerare med syntaxmarkering, beroendehantering och versionshistorik.
Distribution med ett klick
Starta jobb till fristående, YARN på Hadoop 2.x/3.x, eller Kubernetes-kluster direkt från plattformen utan att lämna webbläsaren.
Inbyggd övervakning
Övervaka körande jobb, kontrollpunkter, sparpunkter och felhändelser med statuspaneler i realtid och integrerade aviseringar.
Rikt anslutningsekosystem
Leverera snabbare med färdiga kopplingar för Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse och andra stordata- och ML-system.
Varför köra Apache StreamPark på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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