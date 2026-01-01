MaxKB är en plattform med öppen källkod för att bygga AI-kunskapsbasagenter för företag, drivna av Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den bearbetar PDF, Word, Excel, Markdown och HTML till vektorbäddar och ansluter dem till ditt val av LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, eller en lokal modell. En visuell arbetsflödesmotor låter team distribuera intelligenta Q&A-agenter utan att skriva kod.

Att självhysa MaxKB på din egen VPS håller proprietära dokument, kundinteraktioner och affärskunskap helt inom din infrastruktur, vilket eliminerar molnkostnader per fråga samtidigt som det ger dig full kontroll över modellval och datasekretess.