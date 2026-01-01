Distribuera MaxKB med ett klick.
RAG-plattform med öppen källkod för att bygga AI-kunskapsbasagenter från dina dokument och datakällor.
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Vad du kan bygga med MaxKB
MaxKB är en plattform med öppen källkod för att bygga AI-kunskapsbasagenter för företag, drivna av Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den bearbetar PDF, Word, Excel, Markdown och HTML till vektorbäddar och ansluter dem till ditt val av LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, eller en lokal modell. En visuell arbetsflödesmotor låter team distribuera intelligenta Q&A-agenter utan att skriva kod.
Att självhysa MaxKB på din egen VPS håller proprietära dokument, kundinteraktioner och affärskunskap helt inom din infrastruktur, vilket eliminerar molnkostnader per fråga samtidigt som det ger dig full kontroll över modellval och datasekretess.
Viktiga funktioner i MaxKB
RAG-driven frågor och svar
Bearbetar automatiskt dokument till vektorinbäddningar för korrekta, källbaserade svar på komplexa frågor.
Mångformatinhämtning
Importerar PDF, Word, Excel, Markdown, HTML och ren text — samt webbskrapning för att bygga kunskapsbaser från onlineinnehåll.
Modellflexibilitet
Fungerar med OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek och lokalt hostade modeller så att du kan välja det som passar bäst för kostnad och integritet.
Visuell arbetsflödesmotor
Orkestrera flerstegs AI-processer och integrera agenter i kundtjänst- eller HR-system utan att skriva kod.
API-integration
Fullständigt REST API och inbäddningssnuttar gör det enkelt att lägga till AI-agenten till vilken befintlig webbplats eller applikation som helst.
Varför köra MaxKB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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