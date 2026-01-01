Driftsätt Haven med en klicksinstallation.
Privat egenhostad bloggplattform för personliga dagböcker, familjeuppdateringar och texter som du endast delar med personer du bjuder in.
Välj en VPS-prenumeration för Haven
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Haven
Haven är en personlig bloggapplikation med öppen källkod, byggd med Ruby on Rails för skribenter som vill ha en privat plats att dela med vänner och familj istället för det offentliga internet. Det finns ingen självregistrering, inga annonser, inga spårare och inget algoritmiskt flöde — endast de personer du skapar konton för kan läsa dina inlägg.
Att själv hosta Haven på din egen virtuella privata server håller dina dagboksinlägg, foton och prenumerantlista helt under din kontroll, med en markdown-redigerare, en inbyggd RSS-läsare och bildnedskalning anpassad för läsning med låg bandbredd.
Viktiga funktioner i Haven
Privat som standard
Ingen självregistrering innebär att endast inbjudna läsare kan se dina inlägg, foton och kommentarer — perfekt för familjebloggar och personliga dagböcker.
Markdown-redigerare
Skriv inlägg i markdown med liveförhandsgranskning, där redigeraren direkt visar inbäddade bilder, video och ljud.
Inbyggd RSS-läsare
Följ andra Haven-bloggar och offentliga flöden direkt från din egen kontrollpanel utan en separat flödesläsare.
Privata RSS-flöden
Varje inbjuden läsare får en personlig autentiserad RSS-adress så att de kan prenumerera i vilken flödesläsare som helst utan att exponera din blogg offentligt.
Bandbreddsvänlig
Vi skalar automatiskt ner uppladdade bilder och levererar gränssnittet utan JavaScript-ramverk, så att sidorna förblir snabba på långsamma nätverk.
Anpassningsbara teman
Infoga anpassad CSS och typsnitt direkt från adminpanelen för att matcha din personliga stil utan att förgrena kodbasen.
Varför köra Haven på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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