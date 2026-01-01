Haven är en personlig bloggapplikation med öppen källkod, byggd med Ruby on Rails för skribenter som vill ha en privat plats att dela med vänner och familj istället för det offentliga internet. Det finns ingen självregistrering, inga annonser, inga spårare och inget algoritmiskt flöde — endast de personer du skapar konton för kan läsa dina inlägg.

Att själv hosta Haven på din egen virtuella privata server håller dina dagboksinlägg, foton och prenumerantlista helt under din kontroll, med en markdown-redigerare, en inbyggd RSS-läsare och bildnedskalning anpassad för läsning med låg bandbredd.