Installera RosarioSIS med en klicksinstallation.
Studentinformationssystem med öppen källkod för att hantera betyg, scheman, närvaro, fakturering och måltidsservice.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RosarioSIS
RosarioSIS är ett gratis studentinformationssystem med öppen källkod, byggt för skolor, skoldistrikt och utbildningscenter som behöver hantera hela studentlivscykeln på ett och samma ställe. Det täcker antagningar, schemaläggning, betygsrapportering, närvaro, disciplin, fakturering, matservice och över ett dussin andra moduler — allt tillgängligt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på telefoner, surfplattor och stationära datorer.
Att själv hosta RosarioSIS på din VPS håller känsliga studentregister, betyg och finansiella data under din direkta kontroll, utan avgifter per student eller leverantörslåsning till molntjänster. Distributionen inkluderar PostgreSQL och är förkonfigurerad med Traefik-etiketter för automatisk HTTPS-routing.
Viktiga funktioner i RosarioSIS
Betyg och omdömen
Spåra uppgifter, viktade betygsberäkningar, bedömningsperioder och generera utskrivbara betygsdokument och studieintyg direkt från systemet.
Närvarospårning
Registrera daglig och kursvis närvaro med anpassade koder, och sedan ta fram frånvarorapporter och meddela föräldrar automatiskt via e-post.
Tidsbokning och rotation
Bygg scheman, hantera kursförfrågningar och tilldela elever till sektioner med konfliktdetektering samt begränsningar för rum och lärare.
Fakturering och matservering
Hantera studieavgifter, fakturor, betalningar och cafeteriamåltidsplaner med elevspecifika kontosaldon och utskrivbara kontoutdrag.
Föräldra- och elevportaler
Ge familjer egna inloggningar för att se betyg, scheman, närvaro och uppgifter, utan att avslöja den administrativa personalens arbetsflöden.
Flerspråkig och modulär
Finns på engelska, spanska, franska och fler språk, med valfria tillägg för onlinebedömningar, utskrifter och anpassade rapportbyggare.
Varför köra RosarioSIS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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