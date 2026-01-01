RosarioSIS är ett gratis studentinformationssystem med öppen källkod, byggt för skolor, skoldistrikt och utbildningscenter som behöver hantera hela studentlivscykeln på ett och samma ställe. Det täcker antagningar, schemaläggning, betygsrapportering, närvaro, disciplin, fakturering, matservice och över ett dussin andra moduler — allt tillgängligt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på telefoner, surfplattor och stationära datorer.

Att själv hosta RosarioSIS på din VPS håller känsliga studentregister, betyg och finansiella data under din direkta kontroll, utan avgifter per student eller leverantörslåsning till molntjänster. Distributionen inkluderar PostgreSQL och är förkonfigurerad med Traefik-etiketter för automatisk HTTPS-routing.