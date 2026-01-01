EMQX är en mycket skalbar MQTT-meddelandemäklare med öppen källkod, utformad för IoT, industriell automation och dataströmning i realtid. Den hanterar miljontals samtidiga MQTT-anslutningar med latens på under en millisekund och stöder MQTT 3.1, 3.1.1 och 5.0 tillsammans med MQTT över WebSockets. En inbyggd regelmotor låter dig bearbeta, dirigera och transformera enhetsmeddelanden utan att skriva backend-kod, genom att ansluta direkt till databaser, molntjänster och HTTP-slutpunkter.

Den inkluderade webbpanelen erbjuder ett omfattande hanteringsgränssnitt för att övervaka klusterhälsa, anslutningsstatistik, prenumerationsträd och regelmotorflöden i realtid. Att hosta EMQX på din VPS ger dig fullständig kontroll över din IoT-meddelandeinfrastruktur – inga molnavgifter per meddelande, ingen leverantörslåsning och full insyn i ditt enhetskommunikationslager.