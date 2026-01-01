Installera EMQX med en klicksinstallation
Högpresterande MQTT-mäklare med öppen källkod för IoT och meddelanden i realtid, med en inbyggd webbhanteringspanel.
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Vad du kan bygga med EMQX
EMQX är en mycket skalbar MQTT-meddelandemäklare med öppen källkod, utformad för IoT, industriell automation och dataströmning i realtid. Den hanterar miljontals samtidiga MQTT-anslutningar med latens på under en millisekund och stöder MQTT 3.1, 3.1.1 och 5.0 tillsammans med MQTT över WebSockets. En inbyggd regelmotor låter dig bearbeta, dirigera och transformera enhetsmeddelanden utan att skriva backend-kod, genom att ansluta direkt till databaser, molntjänster och HTTP-slutpunkter.
Den inkluderade webbpanelen erbjuder ett omfattande hanteringsgränssnitt för att övervaka klusterhälsa, anslutningsstatistik, prenumerationsträd och regelmotorflöden i realtid. Att hosta EMQX på din VPS ger dig fullständig kontroll över din IoT-meddelandeinfrastruktur – inga molnavgifter per meddelande, ingen leverantörslåsning och full insyn i ditt enhetskommunikationslager.
Viktiga funktioner i EMQX
MQTT 5.0-stöd
Fullständig MQTT 5.0-implementering inklusive sessionsutgång, meddelandeutgång, orsakskoder, delade prenumerationer och förfrågnings-/svarsmönster för moderna IoT-applikationer.
Inbyggd regelmotor
Bearbeta, filtrera och dirigera enhetsmeddelanden med hjälp av SQL-liknande regler som vidarebefordrar data till databaser, Kafka, HTTP-webhooks eller andra MQTT-mäklare utan anpassad kod.
MQTT över WebSockets
Anslut webbläsare och JavaScript-klienter direkt till EMQX över säkra WebSocket-anslutningar, vilket möjliggör IoT-instrumentpaneler i realtid utan en separat brygga.
Webbhanteringsöversikt
Övervaka antal anslutningar, prenumerationsträd, meddelandefrekvenser och regelmotorns prestanda i realtid via det inbyggda administrativa webbgränssnittet.
Hög samtidighet
EMQX hanterar miljontals samtidiga enhetsanslutningar på en enda nod, vilket gör det lämpligt för allt från små installationer för hemautomation till storskaliga industriella distributioner.
Varför köra EMQX på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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