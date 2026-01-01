Installera Prowlarr med ettklicksinstallation.
Centraliserad indexeringshanterare för arr-stacken — konfigurera 500+ Torrent- och Usenet-indexerare en gång och synkronisera dem automatiskt till alla dina medieappar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Prowlarr
Prowlarr är indexeringsnavet för medieautomatiserings-ekosystemet arr. Istället för att konfigurera varje tracker och Usenet-leverantör separat i Sonarr, Radarr, Lidarr och Readarr, lägger du till dem en gång i Prowlarr och det synkroniserar konfigurationen till varje ansluten app automatiskt. Med stöd för över 500 indexerare, inbyggd hälsokontroll och Flaresolverr-integration för Cloudflare-skyddade webbplatser, eliminerar Prowlarr det repetitiva underhållet som följer med en mediestack med flera appar.
Att köra Prowlarr på en VPS säkerställer 24/7 hälsokontroller av indexerare och omedelbar synkronisering över alla dina medieappar, med nätverkshastigheter i företagsklass för snabba sökresultat och persistent lagring som skyddar dina privata tracker-uppgifter och anpassade indexerardefinitioner.
Viktiga funktioner i Prowlarr
Centraliserad indexhantering
Lägg till valfri torrent-tracker eller Usenet-indexeringstjänst en gång i Prowlarr och den skickar automatiskt konfigurationen till varje ansluten arr-app – ingen dubbel installation behövs.
500+ stödda indexerare
Förkonfigurerade definitioner täcker hundratals offentliga och privata trackers och Usenet-leverantörer, med Cardigann YAML-stöd för att lägga till anpassade källor.
Hälsoövervakning
Prowlarr testar kontinuerligt indexerare och flaggar fel med detaljerade statusrapporter, så att du upptäcker trasiga spårare innan de tyst slutar leverera resultat.
Flaresolverr integration
Inbyggt stöd för Flaresolverr låter Prowlarr kringgå Cloudflares botskydd på indexerare som annars skulle vara otillgängliga för automatiserade verktyg.
Sök och statistik
Kör manuella sökningar över alla indexerare samtidigt och granska frågeantal per indexerare, hämtningsfrekvenser och prestandahistorik från en enda översikt.
Varför köra Prowlarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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