Prowlarr är indexeringsnavet för medieautomatiserings-ekosystemet arr. Istället för att konfigurera varje tracker och Usenet-leverantör separat i Sonarr, Radarr, Lidarr och Readarr, lägger du till dem en gång i Prowlarr och det synkroniserar konfigurationen till varje ansluten app automatiskt. Med stöd för över 500 indexerare, inbyggd hälsokontroll och Flaresolverr-integration för Cloudflare-skyddade webbplatser, eliminerar Prowlarr det repetitiva underhållet som följer med en mediestack med flera appar.

Att köra Prowlarr på en VPS säkerställer 24/7 hälsokontroller av indexerare och omedelbar synkronisering över alla dina medieappar, med nätverkshastigheter i företagsklass för snabba sökresultat och persistent lagring som skyddar dina privata tracker-uppgifter och anpassade indexerardefinitioner.