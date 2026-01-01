Installera SuggestArr med ett klick.
Automatiserad medierkommendationsmotor som analyserar visningshistorik och begär liknande innehåll via Seer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SuggestArr
SuggestArr ansluter till din medieserver (Jellyfin, Plex eller Emby) och din Seer-instans för att automatisera medieupptäckten och begärandecykeln. Den läser av den senaste visningshistoriken, hittar liknande filmer och TV-serier via TMDb-databasen och skickar automatiskt in nedladdningsförfrågningar enligt ett konfigurerbart schema – vilket sluter cirkeln mellan det du tittar på idag och det som dyker upp i ditt bibliotek imorgon.
Till skillnad från manuella begärandeflöden körs SuggestArr obevakat. Ett valfritt AI-läge som använder valfri OpenAI-kompatibel API (inklusive lokal Ollama) lägger till hyperpersonliga rekommendationer med naturlig språksökning. Installationen görs via en webbaserad UI-guide efter driftsättning – inga API-uppgifter krävs vid driftsättningstillfället.
Viktiga funktioner i SuggestArr
Tittarhistorikanalys
Läser den senaste uppspelningshistoriken från Jellyfin, Plex eller Emby för att identifiera vad användare tittar på och presentera relevanta kandidater för nya rekommendationer.
Automatisk inlämning av begäran
Skickar mediaförfrågningar direkt till din Seer-instans enligt ett konfigurerbart cron-schema, vilket eliminerar behovet av manuell inblandning efter den initiala installationen.
TMDb-drivna rekommendationer
Upptäcker liknande titlar med hjälp av The Movie Database API med filter för genre, betyg, utgivningsår, språk och streamingtillgänglighet.
AI-driven upptäckt
Valfri LLM-integration med OpenAI, Ollama, Gemini eller LiteLLM levererar personliga rekommendationer och möjliggör mediesökning med naturligt språk.
Realtidsloggvisare
Inbyggd översikt med livefiltrerade loggar som visar exakt vad systemet rekommenderade, begärde och hoppade över under varje automationskörning.
Varför köra SuggestArr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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