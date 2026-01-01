SuggestArr ansluter till din medieserver (Jellyfin, Plex eller Emby) och din Seer-instans för att automatisera medieupptäckten och begärandecykeln. Den läser av den senaste visningshistoriken, hittar liknande filmer och TV-serier via TMDb-databasen och skickar automatiskt in nedladdningsförfrågningar enligt ett konfigurerbart schema – vilket sluter cirkeln mellan det du tittar på idag och det som dyker upp i ditt bibliotek imorgon.

Till skillnad från manuella begärandeflöden körs SuggestArr obevakat. Ett valfritt AI-läge som använder valfri OpenAI-kompatibel API (inklusive lokal Ollama) lägger till hyperpersonliga rekommendationer med naturlig språksökning. Installationen görs via en webbaserad UI-guide efter driftsättning – inga API-uppgifter krävs vid driftsättningstillfället.