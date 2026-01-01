Windmill är en utvecklarplattform med öppen källkod som konverterar skript skrivna i Python, TypeScript, Go, Bash och SQL till interna verktyg med automatiskt genererade webbgränssnitt, schemaläggningsbara arbetsflöden och anropbara REST API:er. Den eliminerar det repetitiva arbetet med att bygga adminpaneler och interna kontrollpaneler genom att generera gränssnitt direkt från skriptsignaturer.

Att själv hosta Windmill på en VPS behåller all intern verktygskod och data inom din infrastruktur. Den inkluderade worker-tjänsten utför jobb i isolerade miljöer, PostgreSQL lagrar arbetsflödesstatus och körningshistorik, och en hemlighetshanterare hanterar API-nycklar och autentiseringsuppgifter utan att hårdkoda dem i skript.