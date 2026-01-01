Driftsätt Windmill med ettklicksinstallation.
Utvecklarplattform med öppen källkod som förvandlar skript till interna verktyg, schemalagda arbetsflöden och automatiskt genererade användargränssnitt.
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Vad du kan bygga med Windmill
Windmill är en utvecklarplattform med öppen källkod som konverterar skript skrivna i Python, TypeScript, Go, Bash och SQL till interna verktyg med automatiskt genererade webbgränssnitt, schemaläggningsbara arbetsflöden och anropbara REST API:er. Den eliminerar det repetitiva arbetet med att bygga adminpaneler och interna kontrollpaneler genom att generera gränssnitt direkt från skriptsignaturer.
Att själv hosta Windmill på en VPS behåller all intern verktygskod och data inom din infrastruktur. Den inkluderade worker-tjänsten utför jobb i isolerade miljöer, PostgreSQL lagrar arbetsflödesstatus och körningshistorik, och en hemlighetshanterare hanterar API-nycklar och autentiseringsuppgifter utan att hårdkoda dem i skript.
Viktiga funktioner i Windmill
Flerspråkiga skript
Skriv automatiseringar i Python, TypeScript, Go, Bash eller SQL — Windmill hanterar exekvering, beroenden och sandlådor.
Autogenererade användargränssnitt
Windmill genererar automatiskt webbformulär och användargränssnitt från skriptparametertyper så att icke-utvecklare kan köra verktyg utan kod.
Arbetsflödesbyggare
Koppla ihop skript till arbetsflöden i flera steg med villkorlig förgrening, loopar och parallell körning med hjälp av en visuell DAG-redigerare.
Cron-schemaläggare
Kör skript och arbetsflöden enligt cron-scheman eller händelseutlösare utan att hantera separat cron-infrastruktur.
Hantering av hemligheter
Lagra API-nycklar, lösenord och token som krypterade variabler som är tillgängliga för skript utan att bädda in dem i koden.
Varför köra Windmill på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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