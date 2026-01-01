Upp till 69 % rabatt på Shiori

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Självhostad bokmärkeshanterare som automatiskt arkiverar webbsidor offline så att sparat innehåll förblir tillgängligt även om originalet försvinner.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Shiori

Shiori är en egenhostad bokmärkshanterare skriven i Go och utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till Pocket och Instapaper. Den sparar webbsidor som offlinearkiv – så dina bokmärken förblir läsbara även när källor går offline, hamnar bakom betalväggar eller försvinner helt. Med över 9 000 GitHub-stjärnor har den blivit ett förstahandsval för forskare, utvecklare och integritetsmedvetna läsare som bygger personliga kunskapsbaser.

Att egenhosta Shiori på din VPS håller läslistor och arkiverat innehåll helt privat, utan tredjepartsspårning eller datainsamling. Till skillnad från molntjänster med gratisnivå som inför lagrings- och bevarandegränser, ger VPS-hosting dig obegränsad kapacitet och full kontroll över ditt arkiv.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Shiori

Arkivering av offline-sidor

Sparar en lokal kopia av varje bokmärkt sida. Innehållet förblir läsbart även om den ursprungliga webbadressen blir otillgänglig eller hamnar bakom en betalvägg.

Fulltextsökning

Söker igenom alla bokmärken och arkiverat sidinnehåll, vilket gör det snabbt att hitta specifik information bland tusentals sparade sidor.

Webbläsartillägg

Bokmärkesparning med ett klick från Chrome och Firefox utan att lämna den aktuella sidan, medan systemet skapar arkivet automatiskt i bakgrunden.

Pocket import

Migrerar befintliga Pocket-bibliotek i Netscape-bokmärkesformat, bevarar taggar och gör övergången till självhostad arkivering sömlös.

REST API och CLI

Fullständigt REST API och kommandoradsgränssnitt möjliggör integration med automatiseringsskript och anpassade verktyg utöver webbgränssnittet.

Varför köra Shiori på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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