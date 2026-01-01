Shiori är en egenhostad bokmärkshanterare skriven i Go och utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till Pocket och Instapaper. Den sparar webbsidor som offlinearkiv – så dina bokmärken förblir läsbara även när källor går offline, hamnar bakom betalväggar eller försvinner helt. Med över 9 000 GitHub-stjärnor har den blivit ett förstahandsval för forskare, utvecklare och integritetsmedvetna läsare som bygger personliga kunskapsbaser.

Att egenhosta Shiori på din VPS håller läslistor och arkiverat innehåll helt privat, utan tredjepartsspårning eller datainsamling. Till skillnad från molntjänster med gratisnivå som inför lagrings- och bevarandegränser, ger VPS-hosting dig obegränsad kapacitet och full kontroll över ditt arkiv.