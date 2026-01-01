Installera Shiori med en klicksinstallation.
Självhostad bokmärkeshanterare som automatiskt arkiverar webbsidor offline så att sparat innehåll förblir tillgängligt även om originalet försvinner.
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Vad du kan bygga med Shiori
Shiori är en egenhostad bokmärkshanterare skriven i Go och utformad som ett integritetsfokuserat alternativ till Pocket och Instapaper. Den sparar webbsidor som offlinearkiv – så dina bokmärken förblir läsbara även när källor går offline, hamnar bakom betalväggar eller försvinner helt. Med över 9 000 GitHub-stjärnor har den blivit ett förstahandsval för forskare, utvecklare och integritetsmedvetna läsare som bygger personliga kunskapsbaser.
Att egenhosta Shiori på din VPS håller läslistor och arkiverat innehåll helt privat, utan tredjepartsspårning eller datainsamling. Till skillnad från molntjänster med gratisnivå som inför lagrings- och bevarandegränser, ger VPS-hosting dig obegränsad kapacitet och full kontroll över ditt arkiv.
Viktiga funktioner i Shiori
Arkivering av offline-sidor
Sparar en lokal kopia av varje bokmärkt sida. Innehållet förblir läsbart även om den ursprungliga webbadressen blir otillgänglig eller hamnar bakom en betalvägg.
Fulltextsökning
Söker igenom alla bokmärken och arkiverat sidinnehåll, vilket gör det snabbt att hitta specifik information bland tusentals sparade sidor.
Webbläsartillägg
Bokmärkesparning med ett klick från Chrome och Firefox utan att lämna den aktuella sidan, medan systemet skapar arkivet automatiskt i bakgrunden.
Pocket import
Migrerar befintliga Pocket-bibliotek i Netscape-bokmärkesformat, bevarar taggar och gör övergången till självhostad arkivering sömlös.
REST API och CLI
Fullständigt REST API och kommandoradsgränssnitt möjliggör integration med automatiseringsskript och anpassade verktyg utöver webbgränssnittet.
Varför köra Shiori på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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