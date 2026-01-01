Installera WebTop med en klicksinstallation
En komplett Linux skrivbordsmiljö i din webbläsare med beständiga sessioner, filhantering och ljud- och videostöd.
Välj en VPS-prenumeration för WebTop
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WebTop
WebTop levererar en komplett Linux-skrivbordsmiljö som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst via KasmVNC-strömning. Byggd av LinuxServer.io, erbjuder den KDE, XFCE och andra skrivbordsmiljöer med beständig lagring av hemkataloger, integrerad filhantering, ljud- och videoöverföring samt smidig grafisk prestanda via delad minneskonfiguration.
Att själv hosta WebTop på en VPS ger dig en säker fjärrskrivbord som är tillgänglig utan VPN- eller RDP-klientprogramvara. Det är idealiskt för att köra grafiska Linux-applikationer från begränsade miljöer, vilket ger en konsekvent utvecklings- eller produktivitetsarbetsyta som är tillgänglig från vilken enhet som helst med en webbläsare.
Viktiga funktioner i WebTop
Webbläsarbaserat skrivbord
Få åtkomst till ett komplett Linux-skrivbord från valfri webbläsare utan att installera VPN, RDP eller klientprogramvara för fjärrskrivbord.
Flera skrivbordsmiljöer
Välj bland KDE, XFCE, MATE och andra skrivbordsmiljöer beroende på ditt arbetsflöde och dina resursinställningar.
Beständig lagring
Hemkatalog och applikationsdata kvarstår mellan sessioner, vilket håller dina filer och konfigurationer intakta vid återanslutningar.
Ljud- och videosupport
Multimediegenomströmning möjliggör uppspelning av ljud och video inom den containerbaserade skrivbordsmiljön.
Säker fjärråtkomst
Kom åt skrivbordet via HTTPS genom Traefik utan att direkt exponera RDP- eller VNC-portar till internet.
Varför köra WebTop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.