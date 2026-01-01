WebTop levererar en komplett Linux-skrivbordsmiljö som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst via KasmVNC-strömning. Byggd av LinuxServer.io, erbjuder den KDE, XFCE och andra skrivbordsmiljöer med beständig lagring av hemkataloger, integrerad filhantering, ljud- och videoöverföring samt smidig grafisk prestanda via delad minneskonfiguration.

Att själv hosta WebTop på en VPS ger dig en säker fjärrskrivbord som är tillgänglig utan VPN- eller RDP-klientprogramvara. Det är idealiskt för att köra grafiska Linux-applikationer från begränsade miljöer, vilket ger en konsekvent utvecklings- eller produktivitetsarbetsyta som är tillgänglig från vilken enhet som helst med en webbläsare.