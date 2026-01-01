Jellyswarrm är en aggregeringsproxy med öppen källkod som kombinerar flera Jellyfin-servrar bakom en enda slutpunkt och presenterar bibliotek, användare och uppspelning som om de kom från en enda server. Den är byggd för hushåll och vängrupper vars filmer, serier och musik finns på separata maskiner eller nätverk men som vill ha en enda plats för att bläddra och spela upp allt.

Eftersom den talar Jellyfin API:et nativt fortsätter befintliga mobil-, TV- och skrivbordsklienter att fungera utan omkonfigurering. Att själv hosta Jellyswarrm på en VPS ger dig en stabil offentlig åtkomstpunkt som överbryggar fjärranslutna Jellyfin-instanser utan VPN eller SMB-monteringar, medan transkodning fortfarande sker på den uppströms servern som äger mediet.