Installera Jellyswarrm med ettklicksinstallation.
Öppen källkods omvänd proxy som slår samman flera Jellyfin-servrar till ett enda enhetligt mediebibliotek.
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Vad du kan bygga med Jellyswarrm
Jellyswarrm är en aggregeringsproxy med öppen källkod som kombinerar flera Jellyfin-servrar bakom en enda slutpunkt och presenterar bibliotek, användare och uppspelning som om de kom från en enda server. Den är byggd för hushåll och vängrupper vars filmer, serier och musik finns på separata maskiner eller nätverk men som vill ha en enda plats för att bläddra och spela upp allt.
Eftersom den talar Jellyfin API:et nativt fortsätter befintliga mobil-, TV- och skrivbordsklienter att fungera utan omkonfigurering. Att själv hosta Jellyswarrm på en VPS ger dig en stabil offentlig åtkomstpunkt som överbryggar fjärranslutna Jellyfin-instanser utan VPN eller SMB-monteringar, medan transkodning fortfarande sker på den uppströms servern som äger mediet.
Viktiga funktioner i Jellyswarrm
Enhetlig biblioteksvy
Bläddra bland filmer, serier och musik från varje ansluten Jellyfin-server i ett enda biblioteksnät med sammanslagna rader för Nästa upp och Nyligen tillagt.
Uppströms direktuppspelning
Jellyfin-servern levererar strömmarna direkt från källan, så att transkodning och bandbredd stannar kvar på maskinen som äger mediet.
Jellyfin API-kompatibel
Framstår för klienter som en vanlig Jellyfin-server, så att befintliga appar på Android, iOS, Roku, Fire TV och Apple TV fortsätter att fungera utan ändringar.
Serveröverskridande användarmappning
Länka konton över flera uppströmsservrar så att varje tittare loggar in en gång och ser de bibliotek som de har åtkomst till överallt.
Serverfederation
Automatisk användarsynkronisering över anslutna Jellyfin-instanser håller uppgifter och åtkomst synkroniserade utan manuell kontohantering.
Personlig användaröversikt
Inbyggd användarsida låter användare hantera sina uppströmsuppgifter och anslutna bibliotek från ett enda webbgränssnitt.
Varför köra Jellyswarrm på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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