Gokapi är en självhhostad filserver med öppen källkod, modellerad efter den numera nedlagda Firefox Send. Den låter dig ladda upp filer via ett webbgränssnitt och dela ut korta, tidsbegränsade nedladdningslänkar – perfekt för engångsdelning där mottagaren inte har ett konto på din plattform. Lagring kan vara lokal disk eller valfri S3-kompatibel bucket, och varje länk stöder konfigurerbar giltighetstid, nedladdningsbegränsningar och valfria lösenord.

Att självhhosta Gokapi på din egen VPS håller delat innehåll och åtkomstloggar för mottagare inom din egen infrastruktur istället för en SaaS-uppladdningstjänst. Den enda Go-binärfilen håller fotavtrycket litet, och till skillnad från offentliga fildelningsplattformar finns det inga annonserade missbrukskanaler – bara de personer du skickar en länk till kan se vad du laddade upp.