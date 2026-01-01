Installera Gokapi med en klicksinstallation.
Lättviktig självhyst fildelningsserver med tidsbegränsade länkar, lösenordsskydd och valfri S3-backend.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Gokapi
Gokapi är en självhhostad filserver med öppen källkod, modellerad efter den numera nedlagda Firefox Send. Den låter dig ladda upp filer via ett webbgränssnitt och dela ut korta, tidsbegränsade nedladdningslänkar – perfekt för engångsdelning där mottagaren inte har ett konto på din plattform. Lagring kan vara lokal disk eller valfri S3-kompatibel bucket, och varje länk stöder konfigurerbar giltighetstid, nedladdningsbegränsningar och valfria lösenord.
Att självhhosta Gokapi på din egen VPS håller delat innehåll och åtkomstloggar för mottagare inom din egen infrastruktur istället för en SaaS-uppladdningstjänst. Den enda Go-binärfilen håller fotavtrycket litet, och till skillnad från offentliga fildelningsplattformar finns det inga annonserade missbrukskanaler – bara de personer du skickar en länk till kan se vad du laddade upp.
Viktiga funktioner i Gokapi
Utgående delningslänkar
Varje uppladdad fil får en kort URL med konfigurerbar utgångstid baserad på tid eller antal nedladdningar, så att länkar slutar fungera efter att mottagaren har hämtat dem.
Lösenordsskyddade länkar
Valfritt lösenordsskydda nedladdningar med ett lösenord per länk så att även läckta URL:er inte går att öppna utan lösenordet.
Lokal eller S3-lagring
Lagra filer på den lokala volymen eller rikta Gokapi mot vilken S3-kompatibel bucket som helst (AWS, Backblaze, MinIO) för elastisk, hållbar lagring.
End-to-end-kryptering
Valfri klientkryptering säkerställer att servern aldrig ser klartext när ni laddar upp filer via engångs end-to-end-krypterade länkar.
Fleranvändarkonton
Skapa separata användarkonton så att flera anställda eller familjemedlemmar kan dela en instans med separata uppladdningshistoriker.
API och CLI
Ladda upp programmatiskt via REST API:et eller det officiella CLI:et för att leverera byggartefakter, loggpaket och automatiseringsresultat.
Varför köra Gokapi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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