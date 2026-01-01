Installera Komari med ett klick.
Lätt självhhostad kontrollpanel för serverövervakning med agentbaserad datainsamling och mätvärden i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Komari
Komari är ett lättviktigt serverövervakningsverktyg med öppen källkod. Vi har byggt det för egenvärdar som behöver insyn i realtid i sin infrastruktur utan komplexiteten hos företagsövervakningsplattformar.
Det använder en liten agent som du installerar på varje övervakad server. Agenten samlar in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmätvärden, och du ser sedan dessa i en ren webbpanel.
Eftersom Komari är egenvärdat stannar all din servertelemetri på din egen infrastruktur. Vi skickar ingen data till tredjepartstjänster. Den SQLite-baserade designen innebär noll externa databasberoenden, vilket gör det snabbt att driftsätta och enkelt att underhålla även för små team och enskilda operatörer.
Viktiga funktioner i Komari
Agentbaserad övervakning
Installera den lättviktiga Komari-agenten på vilken server som helst för att samla in och strömma mätvärden till din centrala översikt.
Realtidsmått
Visa CPU-användning, minnesförbrukning, disk-I/O och nätverksgenomströmning som uppdateras live i webbgränssnittet.
Flerserveröversikt
Övervaka alla dina servrar från en enda översikt, där varje agent rapporterar oberoende till den centrala värden.
Noll externa beroenden
SQLite-lagring innebär att du inte behöver hantera någon separat databastjänst — bara containern och en beständig datavolym.
Anpassat temastöd
Anpassa kontrollpanelens utseende för att matcha dina preferenser eller organisationens varumärke.
Varför köra Komari på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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