Komari är ett lättviktigt serverövervakningsverktyg med öppen källkod. Vi har byggt det för egenvärdar som behöver insyn i realtid i sin infrastruktur utan komplexiteten hos företagsövervakningsplattformar.

Det använder en liten agent som du installerar på varje övervakad server. Agenten samlar in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmätvärden, och du ser sedan dessa i en ren webbpanel.

Eftersom Komari är egenvärdat stannar all din servertelemetri på din egen infrastruktur. Vi skickar ingen data till tredjepartstjänster. Den SQLite-baserade designen innebär noll externa databasberoenden, vilket gör det snabbt att driftsätta och enkelt att underhålla även för små team och enskilda operatörer.