Letta är ett ramverk med öppen källkod för att skapa AI-agenter med långtidsminne, vilket gör det möjligt för dem att lära sig av konversationer och förbättras över tid. Till skillnad från tillståndslösa chattbotar upprätthåller Letta-agenter minnesblock som består mellan sessioner, minns användarpreferenser och anpassar sitt beteende baserat på ackumulerad erfarenhet.

Att själva hosta Letta på din VPS ger dig full kontroll över agentdata och minne, eliminerar API-kostnader per förfrågan för minneshantering, och låter dig integrera vilken LLM-leverantör som helst — från OpenAI och Anthropic till lokalt hostade Ollama-modeller — utan leverantörslåsning.