Installera Letta i en klicksinstallation.
Ramverk med öppen källkod för att bygga tillståndsbaserade AI-agenter med beständigt minne som lär sig och förbättras över tid.
Välj en VPS-prenumeration för Letta
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Letta
Letta är ett ramverk med öppen källkod för att skapa AI-agenter med långtidsminne, vilket gör det möjligt för dem att lära sig av konversationer och förbättras över tid. Till skillnad från tillståndslösa chattbotar upprätthåller Letta-agenter minnesblock som består mellan sessioner, minns användarpreferenser och anpassar sitt beteende baserat på ackumulerad erfarenhet.
Att själva hosta Letta på din VPS ger dig full kontroll över agentdata och minne, eliminerar API-kostnader per förfrågan för minneshantering, och låter dig integrera vilken LLM-leverantör som helst — från OpenAI och Anthropic till lokalt hostade Ollama-modeller — utan leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Letta
Beständigt agentminne
Agenter behåller kontext mellan sessioner med strukturerade minnesblock, så att de aldrig glömmer tidigare konversationer eller användarpreferenser.
Stöd för LLM med flera leverantörer
Anslut till OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama och fler – växla modeller utan att ändra din agentlogik.
REST API och SDK:er
Fullständigt REST API med Python- och TypeScript-SDK:er för att integrera tillståndsbaserade agenter i valfri applikation eller arbetsflöde.
Multiagentorkestrering
Bygg komplexa arbetsflöden med kommunikation mellan agenter, delat minne och koordinerat utförande av uppgifter.
Verktygskörning
Agenter kan anropa anpassade verktyg och köra kod i sandlådemiljöer för att agera i den verkliga världen.
Minnessjälvredigering
Agenter uppdaterar sina egna minnesblock i realtid, vilket möjliggör kontinuerlig självförbättring och adaptivt beteende.
Varför köra Letta på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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