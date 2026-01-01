Wizarr är ett självhostat system för inbjudningar och användarhantering för mediaservrar som Plex, Jellyfin och Emby. Det genererar säkra, delbara inbjudningslänkar med konfigurerbara utgångsdatum, begränsningar för biblioteksåtkomst och tidsbegränsningar för konton. Sedan guidar det nya användare genom ett introduktionsflöde för att snabbt ansluta.

Att själv hosta Wizarr tillsammans med din mediaserver ger dig detaljerad kontroll över vem som har åtkomst och hur länge, utan att du behöver hantera användarkonton manuellt i varje mediaservers adminpanel. Spårning av inbjudningar, sessionshantering och verktyg för masshantering av medlemmar gör det praktiskt att administrera ett delat mediebibliotek i alla skalor.