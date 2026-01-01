Installera Wizarr med en ettklicksinstallation.
Inbjudnings- och användarhanteringssystem för Plex, Jellyfin och Emby med guidad introduktion och åtkomstkontroller.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wizarr
Wizarr är ett självhostat system för inbjudningar och användarhantering för mediaservrar som Plex, Jellyfin och Emby. Det genererar säkra, delbara inbjudningslänkar med konfigurerbara utgångsdatum, begränsningar för biblioteksåtkomst och tidsbegränsningar för konton. Sedan guidar det nya användare genom ett introduktionsflöde för att snabbt ansluta.
Att själv hosta Wizarr tillsammans med din mediaserver ger dig detaljerad kontroll över vem som har åtkomst och hur länge, utan att du behöver hantera användarkonton manuellt i varje mediaservers adminpanel. Spårning av inbjudningar, sessionshantering och verktyg för masshantering av medlemmar gör det praktiskt att administrera ett delat mediebibliotek i alla skalor.
Viktiga funktioner i Wizarr
Inbjudningslänkar
Generera unika inbjudnings-URL:er med utgångsdatum och användningsbegränsningar för att dela kontrollerad åtkomst till din medieserver.
Biblioteksrestriktioner
Begränsa inbjudna användare till specifika bibliotek så att gäster endast får åtkomst till innehåll som du uttryckligen har delat med dem.
Guidad onboarding
Nya inbjudna följer en steg-för-steg-installationsguide som vägleder dem genom att skapa ett konto och ansluta sin medieapp.
Multiserverstöd
Hantera användare över Plex-, Jellyfin- och Emby-servrar från en enda Wizarr-översikt.
Inbjudningsspårning
Håll koll på vem som har använt vilka inbjudningar, och när, för att hålla din medlemslista korrekt och uppdaterad.
Varför köra Wizarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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