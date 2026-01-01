Installera Relaticle med ett klick.
CRM med öppen källkod med inbyggt AI-agentstöd, 30 MCP-verktyg och REST API för att automatisera kundflöden.
Välj en VPS-prenumeration för Relaticle
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Relaticle
Relaticle är en egenvärd CRM-plattform byggd med inbyggt stöd för AI-agenter som grund. Den hanterar kontakter, företag och säljprocesser via ett modernt Filament-drivet gränssnitt, samtidigt som den exponerar 30 Model Context Protocol-verktyg som låter AI-agenter läsa och skriva CRM-data direkt – utan att skrapa användargränssnittet eller förlita sig på bräckliga integrationer.
Till skillnad från traditionella CRM-system som lägger till AI som en eftertanke, är Relaticle designad från grunden för både mänsklig och AI-agentdrift genom samma datamodell. Ett REST API ger full programmatisk åtkomst, och en Laravel Horizon bakgrundsarbetare hanterar importer, aviseringar och schemalagd automatisering. All data finns kvar i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Relaticle
Inbyggt AI-agentstöd
30 inbyggda verktyg för Model Context Protocol låter AI-agenter skapa kontakter, uppdatera säljprocesser och hämta CRM-data direkt utan anpassade integrationer.
Kontakter och processer
Hantera kontakter, företag, affärer och säljprocesser i ett strukturerat CRM, utformat för team som behöver en tillförlitlig historik över varje kundrelation.
Fullständig REST API
Ett komplett REST API exponerar alla CRM-objekt för automatiseringsskript, tredjepartsintegrationer och anpassad rapportering utan att komma åt webbgränssnittet.
Bearbetning av bakgrundsjobb
Laravel Horizon hanterar köade jobb för importer, aviseringar och schemalagda uppgifter utan att blockera webbgränssnittet under krävande operationer.
OAuth Social inloggning
Teammedlemmar loggar in med GitHub- eller Google-konton och slipper därmed hantera separata inloggningsuppgifter för CRM.
Varför köra Relaticle på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.