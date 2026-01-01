Relaticle är en egenvärd CRM-plattform byggd med inbyggt stöd för AI-agenter som grund. Den hanterar kontakter, företag och säljprocesser via ett modernt Filament-drivet gränssnitt, samtidigt som den exponerar 30 Model Context Protocol-verktyg som låter AI-agenter läsa och skriva CRM-data direkt – utan att skrapa användargränssnittet eller förlita sig på bräckliga integrationer.

Till skillnad från traditionella CRM-system som lägger till AI som en eftertanke, är Relaticle designad från grunden för både mänsklig och AI-agentdrift genom samma datamodell. Ett REST API ger full programmatisk åtkomst, och en Laravel Horizon bakgrundsarbetare hanterar importer, aviseringar och schemalagd automatisering. All data finns kvar i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.