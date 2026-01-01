Databasus är ett egenhostat verktyg för hantering av databasbackup som centraliserar automatiserade säkerhetskopior för PostgreSQL, MySQL och MongoDB under ett enda webbgränssnitt. Det hanterar hela säkerhetskopieringslivscykeln — schemaläggning, körning, komprimering, rotationshantering av lagring och hälsokontroll — utan att kräva separata skript för varje databastyp.

Att egenhosta Databasus på din VPS lagrar säkerhetskopior direkt på din egen infrastruktur, vilket eliminerar molnlagringsavgifter per gigabyte och håller känslig data under din kontroll. Webböversikten ger tydlig insyn i lyckandefrekvensen för säkerhetskopior, lagringsanvändning och jobbhistorik, samtidigt som dedikerade VPS-resurser säkerställer att säkerhetskopieringsjobben körs utan att påverka produktionsdatabasens prestanda.