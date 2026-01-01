Installera Databasus med ett klick.
Självhostad databasbackuphanterare för automatisering och övervakning av säkerhetskopior för PostgreSQL, MySQL och MongoDB.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Databasus
Databasus är ett egenhostat verktyg för hantering av databasbackup som centraliserar automatiserade säkerhetskopior för PostgreSQL, MySQL och MongoDB under ett enda webbgränssnitt. Det hanterar hela säkerhetskopieringslivscykeln — schemaläggning, körning, komprimering, rotationshantering av lagring och hälsokontroll — utan att kräva separata skript för varje databastyp.
Att egenhosta Databasus på din VPS lagrar säkerhetskopior direkt på din egen infrastruktur, vilket eliminerar molnlagringsavgifter per gigabyte och håller känslig data under din kontroll. Webböversikten ger tydlig insyn i lyckandefrekvensen för säkerhetskopior, lagringsanvändning och jobbhistorik, samtidigt som dedikerade VPS-resurser säkerställer att säkerhetskopieringsjobben körs utan att påverka produktionsdatabasens prestanda.
Viktiga funktioner i Databasus
Multi-databasstöd
Säkerhetskopierar PostgreSQL, MySQL och MongoDB från ett enhetligt gränssnitt, och ersätter behovet av att hantera separata säkerhetskopieringsskript för varje databasmotor.
Automatisk bokning
Konfigurera säkerhetskopieringsintervall och lagringspolicyer så att dagliga, veckovisa och månatliga säkerhetskopior roteras automatiskt utan manuell inblandning.
Webbaserad kontrollpanel
Övervaka säkerhetskopieringens status, lagringsanvändning och jobbhistorik från ett centraliserat gränssnitt med varningar för fel som kräver åtgärd.
Säkerhetskopieringsverifiering
Kör integritetskontroller efter varje säkerhetskopiering för att bekräfta att säkerhetskopian är giltig och användbar innan den räknas mot din lagringspolicy.
Punktåterställning
Återställ databaser till en specifik säkerhetskopia, vilket möjliggör katastrofåterställning och säker testning av produktionsdata i testmiljöer.
Varför köra Databasus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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