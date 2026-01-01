Installera Flame med ett klick
Självhostad startsida och hemdashboard för din personliga server och homelab-tjänster.
Välj en VPS-prenumeration för Flame
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Flame
Flame är en självhostad startsida som förvandlar din server till ett organiserat nav för alla dina applikationer och bokmärken. Allt hanteras via ett inbyggt GUI — inga konfigurationsfiler att redigera, inga omstarter behövs. Lägg till appar, organisera bokmärken och anpassa utseendet helt från webbläsaren.
Till skillnad från hostade kontrollpanelstjänster körs Flame helt på din egen VPS, vilket håller din tjänsteinventering och dina bokmärken privata. Dess Docker-etikettintegration upptäcker automatiskt körande containrar, så att din kontrollpanel håller sig uppdaterad när du distribuerar nya tjänster.
Viktiga funktioner i Flame
GUI-baserad hantering
Lägg till, uppdatera och ta bort applikationer och bokmärken direkt från webbgränssnittet utan att redigera några konfigurationsfiler.
Docker automatisk upptäckt
Upptäcker automatiskt körande containrar genom att läsa Docker-etiketter, och håller din översikt i synk med distribuerade tjänster.
Integrerad sökning
Inbyggt sökfält stöder 11 webbsökmotorer och filtrerar lokala appar och bokmärken i realtid.
Anpassade teman
Välj bland 15 inbyggda färgteman eller skapa dina egna med den anpassade temaredigeraren och CSS-åsidosättningar.
Väderwidget
Visa aktuella väderförhållanden på din översikt med en gratis väder-API-nyckel och dina platskoordinater.
Varför köra Flame på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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