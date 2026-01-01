Flame är en självhostad startsida som förvandlar din server till ett organiserat nav för alla dina applikationer och bokmärken. Allt hanteras via ett inbyggt GUI — inga konfigurationsfiler att redigera, inga omstarter behövs. Lägg till appar, organisera bokmärken och anpassa utseendet helt från webbläsaren.

Till skillnad från hostade kontrollpanelstjänster körs Flame helt på din egen VPS, vilket håller din tjänsteinventering och dina bokmärken privata. Dess Docker-etikettintegration upptäcker automatiskt körande containrar, så att din kontrollpanel håller sig uppdaterad när du distribuerar nya tjänster.