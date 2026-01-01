Cypht är en modulär webbmejlklient med öppen källkod, utformad för enkelhet och snabbhet. Till skillnad från tunga webbmejllösningar samlar Cypht flera IMAP- och POP3-e-postkonton tillsammans med RSS/Atom-nyhetsflöden i en enda, enhetlig inkorgsvy – vilket ger dig en komplett bild av din kommunikation utan att växla mellan tjänster.

Cypht bygger på PHP med en Alpine Linux-bas och kör effektivt på blygsam hårdvara. Den lagrar användarkonfiguration i en databas för tillförlitliga fleranvändardistributioner. Dess modulbaserade arkitektur innebär att du bara laddar de funktioner du behöver, vilket håller gränssnittet rent och fotavtrycket litet.