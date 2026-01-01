Installera Cypht med en klicksinstallation.
Lättviktig webbmejlklient med öppen källkod som förenar flera e-postkonton och nyhetsflöden i ett snabbt gränssnitt.
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Vad du kan bygga med Cypht
Cypht är en modulär webbmejlklient med öppen källkod, utformad för enkelhet och snabbhet. Till skillnad från tunga webbmejllösningar samlar Cypht flera IMAP- och POP3-e-postkonton tillsammans med RSS/Atom-nyhetsflöden i en enda, enhetlig inkorgsvy – vilket ger dig en komplett bild av din kommunikation utan att växla mellan tjänster.
Cypht bygger på PHP med en Alpine Linux-bas och kör effektivt på blygsam hårdvara. Den lagrar användarkonfiguration i en databas för tillförlitliga fleranvändardistributioner. Dess modulbaserade arkitektur innebär att du bara laddar de funktioner du behöver, vilket håller gränssnittet rent och fotavtrycket litet.
Viktiga funktioner i Cypht
Multikontoaggregering
Koppla samman flera IMAP- och POP3-e-postkonton till en enhetlig inkorgsvy för snabbare e-posthantering.
Nyhetsflödesintegration
Kombinera e-post och RSS/Atom-nyhetsflöden i ett enda gränssnitt, vilket minskar antalet appar du behöver för att hålla dig informerad.
Modulär arkitektur
Aktivera endast de moduler du behöver – kontakter, kalendrar, IMAP-mappar, sieve-filter och mer – och håll användargränssnittet rent.
Databasbaserade sessioner
Lagrar användarkonfiguration och sessioner i MariaDB för tillförlitliga, skalbara fleranvändardistributioner.
Lättviktigt fotavtryck
Körs på Alpine Linux med Nginx och PHP paketerat i en enda ~290 MB image, vilket kräver minimala VPS-resurser.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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