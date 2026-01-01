Ghost är ett helt öppen källkods-headless CMS som fokuserar på behoven hos professionella publicister. Till skillnad från allmänna innehållshanteringssystem riktar sig varje funktion – från redigeraren till inbyggda e-postnyhetsbrev och medlemskapshantering – specifikt till skribenter och online-skapare.

När du hostar Ghost själv på din VPS betyder det att du äger din prenumerantlista, kontrollerar ditt innehåll och undviker avgifter per medlem samt plattformslåsning. Med en inkluderad MySQL-databas består dina inlägg, medlemmar och inställningar på ett tillförlitligt sätt utan att du behöver förlita dig på någon tredjepartstjänst.