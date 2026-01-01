Installera Ghost med en klicksinstallation
Publiceringsplattform med öppen källkod för professionella bloggare, nyhetsbrev och betalda medlemskap.
Välj en VPS-prenumeration för Ghost
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ghost
Ghost är ett helt öppen källkods-headless CMS som fokuserar på behoven hos professionella publicister. Till skillnad från allmänna innehållshanteringssystem riktar sig varje funktion – från redigeraren till inbyggda e-postnyhetsbrev och medlemskapshantering – specifikt till skribenter och online-skapare.
När du hostar Ghost själv på din VPS betyder det att du äger din prenumerantlista, kontrollerar ditt innehåll och undviker avgifter per medlem samt plattformslåsning. Med en inkluderad MySQL-databas består dina inlägg, medlemmar och inställningar på ett tillförlitligt sätt utan att du behöver förlita dig på någon tredjepartstjänst.
Viktiga funktioner i Ghost
Inbyggda medlemskap
Skapa gratis eller betalda medlemskapsnivåer med inbyggd Stripe-integration — inga tillägg eller extra tjänster krävs.
Lokala nyhetsbrev
Skicka e-postnyhetsbrev direkt till prenumeranter från Ghost utan att ansluta en separat e-postplattform.
Modern redigerare
Blockbaserad redigerare med inbäddningar av rikt media, gallerier och kodinjektion, utformad för publicering av långformat innehåll.
Headless CMS API
API:er för innehåll och administration låter dig leverera innehåll till vilket frontend-ramverk som helst, samtidigt som Ghost är backend.
SEO och schemaläggning
Inbyggd SEO-optimering, automatiska sitemaps och innehållsschemaläggning håller din publikation presterande och organiserad.
Varför köra Ghost på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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