YaCy är en fullständigt distribuerad, peer-to-peer webbsökmotor som körs helt på din egen server. Till skillnad från Google eller Bing finns det ingen central myndighet som kontrollerar sökresultaten – varje YaCy-instans genomsöker och indexerar webben oberoende samtidigt som den ansluter till ett delat globalt index som tusentals andra YaCy-noder upprätthåller. Sökfrågor hashas innan de delas med noder, vilket håller sökningarna privata per design.

Att själv hosta YaCy ger dig en privat sökmotor utan spårning, inget reklaminflytande på rankningar och inga sökloggar som skickas till tredje part. Den fungerar också som en intranätsökmotor som indexerar HTTP-, FTP- och SMB-resurser på ett lokalt nätverk utan internetanslutning.