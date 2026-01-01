Installera YaCy med en klicksinstallation.
Självhostad, peer-to-peer webbsökmotor som indexerar och söker på webben utan centrala servrar eller spårning.
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Vad du kan bygga med YaCy
YaCy är en fullständigt distribuerad, peer-to-peer webbsökmotor som körs helt på din egen server. Till skillnad från Google eller Bing finns det ingen central myndighet som kontrollerar sökresultaten – varje YaCy-instans genomsöker och indexerar webben oberoende samtidigt som den ansluter till ett delat globalt index som tusentals andra YaCy-noder upprätthåller. Sökfrågor hashas innan de delas med noder, vilket håller sökningarna privata per design.
Att själv hosta YaCy ger dig en privat sökmotor utan spårning, inget reklaminflytande på rankningar och inga sökloggar som skickas till tredje part. Den fungerar också som en intranätsökmotor som indexerar HTTP-, FTP- och SMB-resurser på ett lokalt nätverk utan internetanslutning.
Viktiga funktioner i YaCy
Peer-to-peer-index
Varje YaCy-nod ansluter sig till ett globalt distribuerat index, delar genomsökta sidor med andra noder och får resultat i gengäld – ingen central server behövs.
Inbyggd webbkrawler
Konfigurerbara genomsökningsscheman och djupkontroller för att kontinuerligt indexera domäner och hålla dina lokala sökresultat aktuella och relevanta.
Sökning med integritetsfokus
Man hashar sökfrågor innan man delar dem med P2P-nätverket, vilket förhindrar att någon peer kan identifiera vad du sökte efter.
Intranäts sökläge
Indexera och sök interna HTTP-, FTP- och SMB-resurser i ett lokalt nätverk utan att exponera någon data för det publika internet.
Skriptbart REST API
Varje administrativ funktion är åtkomlig via XML- och JSON REST-slutpunkter, vilket möjliggör automatisering och anpassade sökportalsintegrationer.
Varför köra YaCy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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