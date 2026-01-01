Upp till 69 % rabatt på Chartbrew

Installera Chartbrew med en klicksinstallation.

Öppen källkodsrapporteringsplattform som omvandlar API:er, SQL- och NoSQL-data till live-instrumentpaneler med en AI-assistent.

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AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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63% rabatt
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Chartbrew

Chartbrew är en plattform för analys och rapportering med öppen källkod, byggd för team som behöver kombinera data från flera källor till en enda live-översikt. Den ansluter direkt till REST API:er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics och många SaaS-verktyg, och renderar sedan diagram som uppdateras enligt ett schema utan tredjeparts ETL-tjänster.

Att själv hosta Chartbrew på din egen VPS håller API-nycklar, frågeresultat och kunddata inom din miljö, tar bort pris per användare på delade översikter, och ger dig full kontroll över hur rapporter schemaläggs, bäddas in och delas med kunder eller intressenter.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Chartbrew

Multikällanslutningar

Hämta data från REST API:er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore och populära SaaS-verktyg in i en enda instrumentpanelsvy.

AI-diagramassistent

Beskriv diagrammet du vill ha på enkel engelska och låt den inbyggda AI:n generera frågan och visualiseringen åt dig.

Schemalagda rapporter

Uppdatera datamängder enligt ett cron-schema och e-posta eller skicka Slack-ögonblicksbilder så att intressenter får aktuella siffror utan att logga in.

Inbäddningsbara instrumentpaneler

Dela skrivskyddade offentliga länkar eller bädda in diagram direkt i kundportaler, intranät och externa appar via iframes.

Lagsamarbete

Bjud in teammedlemmar med rollbaserade behörigheter för att tillsammans bygga, granska och kommentera instrumentpaneler.

Varför köra Chartbrew på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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