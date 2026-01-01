Installera Chartbrew med en klicksinstallation.
Öppen källkodsrapporteringsplattform som omvandlar API:er, SQL- och NoSQL-data till live-instrumentpaneler med en AI-assistent.
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Vad du kan bygga med Chartbrew
Chartbrew är en plattform för analys och rapportering med öppen källkod, byggd för team som behöver kombinera data från flera källor till en enda live-översikt. Den ansluter direkt till REST API:er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics och många SaaS-verktyg, och renderar sedan diagram som uppdateras enligt ett schema utan tredjeparts ETL-tjänster.
Att själv hosta Chartbrew på din egen VPS håller API-nycklar, frågeresultat och kunddata inom din miljö, tar bort pris per användare på delade översikter, och ger dig full kontroll över hur rapporter schemaläggs, bäddas in och delas med kunder eller intressenter.
Viktiga funktioner i Chartbrew
Multikällanslutningar
Hämta data från REST API:er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore och populära SaaS-verktyg in i en enda instrumentpanelsvy.
AI-diagramassistent
Beskriv diagrammet du vill ha på enkel engelska och låt den inbyggda AI:n generera frågan och visualiseringen åt dig.
Schemalagda rapporter
Uppdatera datamängder enligt ett cron-schema och e-posta eller skicka Slack-ögonblicksbilder så att intressenter får aktuella siffror utan att logga in.
Inbäddningsbara instrumentpaneler
Dela skrivskyddade offentliga länkar eller bädda in diagram direkt i kundportaler, intranät och externa appar via iframes.
Lagsamarbete
Bjud in teammedlemmar med rollbaserade behörigheter för att tillsammans bygga, granska och kommentera instrumentpaneler.
Varför köra Chartbrew på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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