Chartbrew är en plattform för analys och rapportering med öppen källkod, byggd för team som behöver kombinera data från flera källor till en enda live-översikt. Den ansluter direkt till REST API:er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics och många SaaS-verktyg, och renderar sedan diagram som uppdateras enligt ett schema utan tredjeparts ETL-tjänster.

Att själv hosta Chartbrew på din egen VPS håller API-nycklar, frågeresultat och kunddata inom din miljö, tar bort pris per användare på delade översikter, och ger dig full kontroll över hur rapporter schemaläggs, bäddas in och delas med kunder eller intressenter.