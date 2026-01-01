Docmost är ett modernt, öppen källkods-alternativ till Notion och Confluence, utformat för team som behöver samarbetsredigering i realtid utan de kompromisser med integriteten som molnbaserade plattformar innebär. Flera användare kan redigera samma sida samtidigt med konfliktfri synkronisering, medan utrymmen ger en tydlig separation mellan team, projekt eller avdelningar.

Att själv hosta Docmost på din VPS innebär att din interna dokumentation, arkitektoniska beslut och känsliga kunskapsbasinnehåll aldrig lämnar din infrastruktur. Den inkluderade PostgreSQL-databasen och Redis-cachen levererar den prestanda och tillförlitlighet som samarbetsredigering kräver, med beständig lagring som skyddar din dokumentation vid uppdateringar.