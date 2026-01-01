Installera Docmost med ett klick.
Wiki-samarbetsplattform med öppen källkod, samredigering i realtid, diagram och teamutrymmen.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Docmost
Docmost är ett modernt, öppen källkods-alternativ till Notion och Confluence, utformat för team som behöver samarbetsredigering i realtid utan de kompromisser med integriteten som molnbaserade plattformar innebär. Flera användare kan redigera samma sida samtidigt med konfliktfri synkronisering, medan utrymmen ger en tydlig separation mellan team, projekt eller avdelningar.
Att själv hosta Docmost på din VPS innebär att din interna dokumentation, arkitektoniska beslut och känsliga kunskapsbasinnehåll aldrig lämnar din infrastruktur. Den inkluderade PostgreSQL-databasen och Redis-cachen levererar den prestanda och tillförlitlighet som samarbetsredigering kräver, med beständig lagring som skyddar din dokumentation vid uppdateringar.
Viktiga funktioner i Docmost
Gemensam redigering i realtid
Flera teammedlemmar kan redigera samma sida samtidigt med konfliktfri synkronisering som känns omedelbar och naturlig.
Inbyggd diagramfunktion
Draw.io, Excalidraw och Mermaid är tillgängliga direkt i redigeraren, så att visuell dokumentation finns kvar bredvid det skrivna innehållet.
Rymdbaserad organisation
Separera innehåll efter team, projekt eller avdelning med individuella utrymmen, var och en med sina egna medlemmar och behörighetsinställningar.
Detaljerade behörigheter
Användargrupper och åtkomstkontroller på sidnivå gör att ni kan dela rätt innehåll med rätt personer i hela er organisation.
Fullständig versionshistorik
Vi registrerar varje ändring, så att du kan granska tidigare versioner eller återställa en tidigare version av vilken sida som helst när som helst.
Varför köra Docmost på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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