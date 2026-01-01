Cerbos är en självhostad beslutspunkt för policyer som frikopplar auktoriseringslogiken från din applikationskod. Istället för att sprida behörighetskontroller över olika tjänster definierar du resurs- och huvudpolicyer som versionskontrollerade YAML-filer, och Cerbos besvarar auktoriseringsfrågor via ett REST- och gRPC-API med svarstider på under en millisekund.

Att själv hosta Cerbos på din egen VPS håller varje auktoriseringsbeslut och granskningslogg helt inom din infrastruktur – ingen tredjepartstjänst ser vilka användare som får åtkomst till vilka resurser. Policyer lever tillsammans med din kod, integrerar sig med vilket språk som helst via genererade SDK-klienter, och du kan ladda om dem vid körning utan att starta om dina tjänster.