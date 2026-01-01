Driftsätt Cerbos med installation med ett klick.
Öppen källkod, språkoberoende auktoriseringstjänst för att skriva kontextmedvetna åtkomstkontrollpolicyer som kod.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Cerbos
Cerbos är en självhostad beslutspunkt för policyer som frikopplar auktoriseringslogiken från din applikationskod. Istället för att sprida behörighetskontroller över olika tjänster definierar du resurs- och huvudpolicyer som versionskontrollerade YAML-filer, och Cerbos besvarar auktoriseringsfrågor via ett REST- och gRPC-API med svarstider på under en millisekund.
Att själv hosta Cerbos på din egen VPS håller varje auktoriseringsbeslut och granskningslogg helt inom din infrastruktur – ingen tredjepartstjänst ser vilka användare som får åtkomst till vilka resurser. Policyer lever tillsammans med din kod, integrerar sig med vilket språk som helst via genererade SDK-klienter, och du kan ladda om dem vid körning utan att starta om dina tjänster.
Viktiga funktioner i Cerbos
Policy som kod
Definiera åtkomstregler i versionskontrollerade YAML-filer med full Git-historik, kodgranskning och CI/CD-validering istället för databas-tabeller som är dolda i din app.
Språkoberoende
Anropa Cerbos via REST eller gRPC från vilket språk som helst med officiella SDK-klienter för Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby och Rust.
Kontextmedvetna beslut
Utvärdera behörigheter mot attribut för användaren, resursen och miljön — inklusive JWT-anspråk — för att uttrycka detaljerade regler utöver statiska rolltilldelningar.
Submillisekunds latens
Systemet kompilerar policyer till en minnesbaserad beslutsmotor, så att kontroller returnerar på långt under en millisekund och skalar horisontellt utan ett databashopp.
Inbyggd granskningslogg
Man kan registrera varje auktoriseringsbeslut med fullständig kontext för begäran och svar för efterlevnadsrapportering och felsökning av policy i efterhand.
Varför köra Cerbos på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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