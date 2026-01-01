Installera FlexGet med en klicksinstallation.
Kraftfullt automatiseringsverktyg för att ladda ner och hantera media från RSS-flöden, torrentwebbplatser och mer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FlexGet
FlexGet är ett mångsidigt automatiseringsverktyg för innehåll från RSS, torrentsajter, Usenet-indexerare och dussintals andra källor. Det hämtar metadata för avsnitt och filmer, filtrerar utgåvor mot dina kvalitetsregler, tar bort dubbletter mot ditt befintliga bibliotek och skickar matchade nedladdningar till torrentklienter, Usenet-nedladdare eller efterbehandlingsskript – allt drivs från en enda deklarativ YAML-konfiguration.
Att själv hosta FlexGet på en VPS håller din automatisering alltid igång så att flöden aldrig missar ett släppfönster. Det ansluter till Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd och den bredare medieserverstacken som den schemaläggande länken som håller allt försett med innehåll.
Viktiga funktioner i FlexGet
YAML-styrd automatisering
Definiera varje flöde, filter, transformering och nedladdningsmål i en enda konfigurationsfil – lätt att versionshantera och replikera över instanser.
Hundratals integrationer
Inbyggda tillägg för torrentsidor, RSS-flöden, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet och många fler.
Upptäck serier och filmer
Spårar serier och filmer från olika leverantörer, tar bort dubbletter mot ditt bibliotek och hämtar bara utgåvor som matchar dina kvalitets- och språkregler.
Webbgränssnitt och REST API
Bläddra bland köade uppgifter, starta körningar manuellt och granska historik från webbläsaren — eller automatisera allt via JSON REST API:et.
Schemaläggning och utlösare
Cron-scheman, filsystemutlösare och webhook-ingångspunkter ser till att uppgifter körs automatiskt utan manuell inblandning.
Varför köra FlexGet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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