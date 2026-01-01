FlexGet är ett mångsidigt automatiseringsverktyg för innehåll från RSS, torrentsajter, Usenet-indexerare och dussintals andra källor. Det hämtar metadata för avsnitt och filmer, filtrerar utgåvor mot dina kvalitetsregler, tar bort dubbletter mot ditt befintliga bibliotek och skickar matchade nedladdningar till torrentklienter, Usenet-nedladdare eller efterbehandlingsskript – allt drivs från en enda deklarativ YAML-konfiguration.

Att själv hosta FlexGet på en VPS håller din automatisering alltid igång så att flöden aldrig missar ett släppfönster. Det ansluter till Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd och den bredare medieserverstacken som den schemaläggande länken som håller allt försett med innehåll.