SkySend är en minimalistisk, självhostad tjänst för att dela filer och anteckningar med end-to-end-kryptering. Filer och anteckningar krypteras helt i webbläsaren med AES-256-GCM innan de ens når servern, så servern lagrar endast krypterade datablock och har aldrig tillgång till dekrypteringsnyckeln. Det finns inga konton, ingen telemetri och inga analyser.

Att själv hosta SkySend på din egen VPS håller delat innehåll under din fulla kontroll samtidigt som det bevarar integritetsgarantierna för nollkunskapskryptering. Inspirerad av Mozilla Send och PrivateBin använder den moderna säkerhetsprimitiver som HKDF-SHA256 nyckelhärledning och Argon2id lösenordsskydd för att erbjuda ett snabbt, säkert alternativ till kommersiella fildelningstjänster.