Installera SkySend med en klicksinstallation.
End-to-end-krypterad, självhostbar delning av filer och anteckningar med nollkunskapsarkitektur.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SkySend
SkySend är en minimalistisk, självhostad tjänst för att dela filer och anteckningar med end-to-end-kryptering. Filer och anteckningar krypteras helt i webbläsaren med AES-256-GCM innan de ens når servern, så servern lagrar endast krypterade datablock och har aldrig tillgång till dekrypteringsnyckeln. Det finns inga konton, ingen telemetri och inga analyser.
Att själv hosta SkySend på din egen VPS håller delat innehåll under din fulla kontroll samtidigt som det bevarar integritetsgarantierna för nollkunskapskryptering. Inspirerad av Mozilla Send och PrivateBin använder den moderna säkerhetsprimitiver som HKDF-SHA256 nyckelhärledning och Argon2id lösenordsskydd för att erbjuda ett snabbt, säkert alternativ till kommersiella fildelningstjänster.
Viktiga funktioner i SkySend
Nollkunskapskryptering
AES-256-GCM strömningkryptering sker helt i webbläsaren, där dekrypteringsnyckeln enbart finns i URL-fragmentet och aldrig når servern.
Inga konton krävs
Ladda upp filer eller dela anteckningar direkt utan registrering, telemetri eller spårning – delningslänkar fungerar för alla mottagare utan att behöva registrera sig.
Krypterade anteckningar
Dela textutdrag, lösenord, kod med syntaxmarkering, Markdown eller SSH-nycklar med valfri självförstörelse och konfigurerbara visningsgränser.
Lösenordsskydd
Valfritt Argon2id-lösenordsskydd med minneskrävande, GPU-resistent nyckelderivering för att skydda mot råstyrkeattacker på delat innehåll.
S3-kompatibel lagring
Valfritt backend-stöd för Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner och Wasabi, med försignerade URL:er för direkta nedladdningar som upprätthåller utgångsdatum och begränsningar.
Inställbar utgång
Ange nedladdningsgränser och utgångstider per uppladdning, med automatisk rensning av utgångna poster och en inbyggd översikt för att spåra aktiva delningar.
Varför köra SkySend på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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