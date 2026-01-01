Trino är en högpresterande distribuerad SQL-frågemotor som ursprungligen utvecklades på Facebook som Presto och som Trino Software Foundation nu underhåller. Den låter analytiker och ingenjörer köra interaktiva ANSI SQL-frågor över heterogena datakällor — objektlagring, relationsdatabaser, meddelandeköer och sökindex — och sammanfogar och aggregerar dem som om de fanns i ett enda datalager, utan ETL eller dataflytt.

Att själv hosta Trino på din VPS ger datateam ett federerat frågelager som de helt kontrollerar, utan avgifter per fråga och utan leverantörsberoende. Det medföljande webbgränssnittet visar körande frågor, arbetaranvändning och exekveringsplaner så att operatörer kan felsöka prestanda och justera klusterresurser direkt från webbläsaren.