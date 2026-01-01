Driftsätt Trino med en ettklicksinstallation.
Snabb distribuerad SQL-frågemotor för att köra federerad analys över datasjöar, datalager och operativa databaser.
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Vad du kan bygga med Trino
Trino är en högpresterande distribuerad SQL-frågemotor som ursprungligen utvecklades på Facebook som Presto och som Trino Software Foundation nu underhåller. Den låter analytiker och ingenjörer köra interaktiva ANSI SQL-frågor över heterogena datakällor — objektlagring, relationsdatabaser, meddelandeköer och sökindex — och sammanfogar och aggregerar dem som om de fanns i ett enda datalager, utan ETL eller dataflytt.
Att själv hosta Trino på din VPS ger datateam ett federerat frågelager som de helt kontrollerar, utan avgifter per fråga och utan leverantörsberoende. Det medföljande webbgränssnittet visar körande frågor, arbetaranvändning och exekveringsplaner så att operatörer kan felsöka prestanda och justera klusterresurser direkt från webbläsaren.
Viktiga funktioner i Trino
Federerade SQL-frågor
Anslut dussintals datakällor via anslutningsbara kopplingar och sammanfoga dem i en enda ANSI SQL-sats utan mellanlagring eller ETL.
Massivt parallell motor
Vektoriserad minnesintern exekvering och adaptiv frågeplanering levererar interaktiv latens på terabyte-stora datasjöar och datalager.
Omfattande anslutningskatalog
Officiella kopplingar för Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra och mer.
Inbyggd webbkonsol
Webbläsarbaserat användargränssnitt visar körande och avslutade frågor, arbetshälsa, mätvärden på stegnivå och exekveringsplaner för snabb prestandafelsökning.
ANSI SQL med tillägg
Fullständig standard-SQL med fönsterfunktioner, laterala kopplingar, arrayer, mappningar, JSON, geospatiala typer och användardefinierade funktioner.
JDBC, ODBC och Python
Drop-in-drivrutiner och klienter ansluter BI-verktyg som Tableau, Superset och Metabase, samt data science-anteckningsböcker och ETL-pipelines.
Varför köra Trino på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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