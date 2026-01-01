Leantime är ett projektledningssystem med öppen källkod, byggt specifikt för team som behöver kraftfull samordning utan komplexa PM-metoder. Det kombinerar Kanban-tavlor, Gantt-scheman, tidrapporter, wikis och unika strategiska verktyg som Lean Canvas och SWOT-analys i en sammanhållen plattform — tillgängligt på över 20 språk med LDAP- och OIDC-stöd för företagsmiljöer.

Att själva hosta Leantime på er VPS innebär obegränsat antal användare, obegränsat antal projekt och inga licenskostnader per användare. Era projektdata, strategiska planer och teamhistorik stannar på infrastruktur ni kontrollerar, med stöd av MariaDB för tillförlitlig beständighet.