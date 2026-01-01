Installera Leantime med ett klick.
Plattform för projekthantering med öppen källkod, som riktar sig till icke-projektledare och kombinerar verktyg för strategi, planering och utförande.
Välj en VPS-prenumeration för Leantime
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Leantime
Leantime är ett projektledningssystem med öppen källkod, byggt specifikt för team som behöver kraftfull samordning utan komplexa PM-metoder. Det kombinerar Kanban-tavlor, Gantt-scheman, tidrapporter, wikis och unika strategiska verktyg som Lean Canvas och SWOT-analys i en sammanhållen plattform — tillgängligt på över 20 språk med LDAP- och OIDC-stöd för företagsmiljöer.
Att själva hosta Leantime på er VPS innebär obegränsat antal användare, obegränsat antal projekt och inga licenskostnader per användare. Era projektdata, strategiska planer och teamhistorik stannar på infrastruktur ni kontrollerar, med stöd av MariaDB för tillförlitlig beständighet.
Viktiga funktioner i Leantime
Flera uppgiftsvyer
Växla mellan Kanban-tavlor, Gantt-scheman, kalender-, list- och tabellvyer för att passa hur ditt team föredrar att arbeta.
Strategiska planeringsverktyg
Bygg Lean Canvas, Business Model Canvas och SWOT-analys direkt i plattformen för att anpassa dagliga uppgifter med affärsmål.
Inbyggd tidsspårning
Logga timmar för uppgifter och projekt för korrekt fakturering, lönehantering och projektkostnadsanalys utan ett separat verktyg.
Obegränsat antal användare
Lägg till så många teammedlemmar som behövs med rollbaserade behörigheter per projekt och inga licensavgifter per användare.
Företagsautentisering
Anslut till LDAP- eller OIDC-leverantörer och aktivera tvåfaktorsautentisering för organisationsövergripande säkerhetsstandarder.
Varför köra Leantime på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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