Maputnik är den standardiserade visuella redigeraren med öppen källkod för MapLibre GL-stilspecifikationen, som används för att designa vektorkartor för webb- och mobilapplikationer. Istället för att manuellt redigera JSON, komponerar du lager, målar egenskaper, uttryck och filter genom en live WYSIWYG-redigerare som är synkroniserad med en verklig MapLibre GL-förhandsvisning.

Att själv hosta Maputnik på din egen VPS håller proprietära stilfiler, URL:er för kartserver och API-nycklar inom din infrastruktur istället för att vara beroende av den offentliga demon på maplibre.org. Distributionen levereras som en enda statisk front-end som serveras av den officiella Maputnik-binärfilen, så designarbetet körs helt på webbläsarsidan utan att externa karttjänstberoenden krävs.