Installera Maputnik med ettklicksinstallation.
Gratis och öppen visuell redigerare för MapLibre- och Mapbox GL JSON-kartstilar, byggd för utvecklare och kartografer.
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Vad du kan bygga med Maputnik
Maputnik är den standardiserade visuella redigeraren med öppen källkod för MapLibre GL-stilspecifikationen, som används för att designa vektorkartor för webb- och mobilapplikationer. Istället för att manuellt redigera JSON, komponerar du lager, målar egenskaper, uttryck och filter genom en live WYSIWYG-redigerare som är synkroniserad med en verklig MapLibre GL-förhandsvisning.
Att själv hosta Maputnik på din egen VPS håller proprietära stilfiler, URL:er för kartserver och API-nycklar inom din infrastruktur istället för att vara beroende av den offentliga demon på maplibre.org. Distributionen levereras som en enda statisk front-end som serveras av den officiella Maputnik-binärfilen, så designarbetet körs helt på webbläsarsidan utan att externa karttjänstberoenden krävs.
Viktiga funktioner i Maputnik
WYSIWYG-stilredigerare
Redigera MapLibre- och Mapbox GL JSON-stilar visuellt med en livekartförhandsvisning som uppdateras när du justerar lager, färger, typsnitt och zoomberoende uttryck.
Fullständig täckning av stilreglerna
Stöder alla lagertyper i MapLibre GL-stilspecifikationen – fill, line, symbol, raster, hillshade, heatmap – med typkänsliga indata för målnings- och layoutegenskaper.
Datadrivna uttryck
Bygg och felsök filter- och egenskaputtryck med direktvalidering, så att stilar kan reagera på funktionsegenskaper, zoomnivå och körningsstatus.
Vektorbrickinspektör
Inspektera vektortilkällor lager för lager för att se exakt vilka funktioner och egenskaper som är tillgängliga innan du binder dem i din stil.
Importera och exportera stilar
Ladda stilar från en URL, ladda upp JSON, eller klistra in från urklipp, och exportera sedan den färdiga stilfilen redo att användas i MapLibre GL JS eller native SDK:er.
Anpassade kartplatteskällor
Peka redigeraren mot dina egna slutpunkter för vektor- eller rasterbrickor, OpenMapTiles, eller MBTiles-servrar för att designa stilar baserat på den data din app faktiskt tillhandahåller.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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