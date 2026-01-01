Installera Neo4j med ett klick.
Världens ledande grafdatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och fråga djupt sammankopplad data i stor skala.
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Vad du kan bygga med Neo4j
Neo4j är världens mest spridda grafdatabas, som lagrar data som noder och relationer snarare än rader och tabeller. Denna inbyggda grafmodell gör den exceptionellt snabb på att navigera kopplingar — oavsett om ni hittar den kortaste vägen mellan två personer, upptäcker bedrägerinätverk eller genererar produktrekommendationer — utan de kostsamma kopplingar som saktar ner relationsdatabaser vid problem med ansluten data.
Att själva hosta Neo4j på er egen VPS ger er full kontroll över er datamodell, minneskonfiguration och åtkomstbehörigheter. Ni undviker molnavgifter per fråga samtidigt som ni behåller känslig relationsdata — såsom användarnätverk, transaktionsgrafer och organisationshierarkier — helt på infrastruktur som ni kontrollerar.
Viktiga funktioner i Neo4j
Nativ graflagring
Grafdatabaser lagrar data fysiskt som noder och relationer. Detta gör att grafgenomgångar utförs på konstant tid oavsett den totala datamängdens storlek. Detta är något som relationsdatabaser inte kan matcha.
Cypher frågespråk
Cypher är ett uttrycksfullt, mönstermatchande frågespråk specialbyggt för grafer, som låter dig beskriva komplexa relationsfrågor i en läsbar, SQL-liknande syntax.
Inbyggt webbläsargränssnitt
Neo4j Browser tillhandahåller ett interaktivt visuellt gränssnitt för att skriva frågor, utforska din graf och återge resultat som interaktiva nod-relationsdiagram.
ACID-transaktioner
Fullständig ACID-efterlevnad säkerställer datakonsistens och hållbarhet, vilket gör Neo4j lämpligt för produktionsmiljöer där korrekthet är avgörande.
REST och Bolt API:er
Bolt-binärprotokollet och HTTP REST API låter alla applikationer ansluta till Neo4j med officiella drivrutiner tillgängliga för Python, Java, JavaScript, Go, .NET och mer.
Grafalgoritmer
Graph Data Science-biblioteket erbjuder över 65 algoritmer – PageRank, gemenskapsdetektering, vägsökning – som körs direkt på din graf utan att exportera data.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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