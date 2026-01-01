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Världens ledande grafdatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och fråga djupt sammankopplad data i stor skala.

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1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
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719,90kr
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Snabb åtkomst till containerloggar
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AMD EPYC-processorer
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1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
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Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
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NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Neo4j

Neo4j är världens mest spridda grafdatabas, som lagrar data som noder och relationer snarare än rader och tabeller. Denna inbyggda grafmodell gör den exceptionellt snabb på att navigera kopplingar — oavsett om ni hittar den kortaste vägen mellan två personer, upptäcker bedrägerinätverk eller genererar produktrekommendationer — utan de kostsamma kopplingar som saktar ner relationsdatabaser vid problem med ansluten data.

Att själva hosta Neo4j på er egen VPS ger er full kontroll över er datamodell, minneskonfiguration och åtkomstbehörigheter. Ni undviker molnavgifter per fråga samtidigt som ni behåller känslig relationsdata — såsom användarnätverk, transaktionsgrafer och organisationshierarkier — helt på infrastruktur som ni kontrollerar.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Neo4j

Nativ graflagring

Grafdatabaser lagrar data fysiskt som noder och relationer. Detta gör att grafgenomgångar utförs på konstant tid oavsett den totala datamängdens storlek. Detta är något som relationsdatabaser inte kan matcha.

Cypher frågespråk

Cypher är ett uttrycksfullt, mönstermatchande frågespråk specialbyggt för grafer, som låter dig beskriva komplexa relationsfrågor i en läsbar, SQL-liknande syntax.

Inbyggt webbläsargränssnitt

Neo4j Browser tillhandahåller ett interaktivt visuellt gränssnitt för att skriva frågor, utforska din graf och återge resultat som interaktiva nod-relationsdiagram.

ACID-transaktioner

Fullständig ACID-efterlevnad säkerställer datakonsistens och hållbarhet, vilket gör Neo4j lämpligt för produktionsmiljöer där korrekthet är avgörande.

REST och Bolt API:er

Bolt-binärprotokollet och HTTP REST API låter alla applikationer ansluta till Neo4j med officiella drivrutiner tillgängliga för Python, Java, JavaScript, Go, .NET och mer.

Grafalgoritmer

Graph Data Science-biblioteket erbjuder över 65 algoritmer – PageRank, gemenskapsdetektering, vägsökning – som körs direkt på din graf utan att exportera data.

Varför köra Neo4j på Hostinger

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Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

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