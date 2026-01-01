Neo4j är världens mest spridda grafdatabas, som lagrar data som noder och relationer snarare än rader och tabeller. Denna inbyggda grafmodell gör den exceptionellt snabb på att navigera kopplingar — oavsett om ni hittar den kortaste vägen mellan två personer, upptäcker bedrägerinätverk eller genererar produktrekommendationer — utan de kostsamma kopplingar som saktar ner relationsdatabaser vid problem med ansluten data.

Att själva hosta Neo4j på er egen VPS ger er full kontroll över er datamodell, minneskonfiguration och åtkomstbehörigheter. Ni undviker molnavgifter per fråga samtidigt som ni behåller känslig relationsdata — såsom användarnätverk, transaktionsgrafer och organisationshierarkier — helt på infrastruktur som ni kontrollerar.