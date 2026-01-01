Installera Mopidy med ett klick.
Utbyggbar Python-musikserver som strömmar från lokala filer, Spotify, SoundCloud, TuneIn och mer via ett webbläsargränssnitt.
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Vad du kan bygga med Mopidy
Mopidy är en utbyggbar musikserver skriven i Python som kopplar samman dussintals ljudkällor bakom en enda uppspelningskö. Med matchande tillägg installerade kan den strömma lokala filer tillsammans med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaster och internetradio, samtidigt som den exponerar dem via MPD-, HTTP- och JSON-RPC-API:er så att vilken MPD-klient eller webbklient som helst kan hantera samma bibliotek.
Denna mall paketerar Mopidy tillsammans med det populära webbgränssnittet Iris, vilket ger dig ett webbläsarbaserat gränssnitt för att bläddra i bibliotek, bygga köer och hantera spellistor från vilken enhet som helst. Att själv hosta Mopidy på en VPS håller dina aggregerade musikkällor bakom en enda privat slutpunkt utan prenumerationsavgifter per källa utöver de uppströmsleverantörer du redan använder.
Viktiga funktioner i Mopidy
Iris webbgränssnitt
Det medföljande Iris-tillägget levererar ett förfinat webbläsargränssnitt för att bläddra bland källor, köa spår och hantera spellistor från dator eller mobil.
Multikälluppspelning
Installera tillägg för att slå samman Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaster och lokala filer till en enda enhetlig kö.
MPD-protokollstöd
Stöder Music Player Daemon-protokollet på port 6600 så att vilken MPD-klient som helst, som ncmpcpp, M.A.L.P. eller Cantata, kan styra uppspelningen.
Pip-installerbara tillägg
Lägg till nya källor vid driftsättning via variabeln PIP_PACKAGES utan att bygga om avbildningen eller redigera konfigurationsfiler.
JSON-RPC HTTP API
Ett fullständigt HTTP- och WebSocket API låter dig bygga anpassade kontroller, röstassistenter eller utlösare för hemautomation kring samma motor.
Snapcast klar
Standardljudpipelinen skriver till en Snapcast FIFO så att du kan lägga till synkroniserad uppspelning i flera rum ovanpå när du behöver det.
Varför köra Mopidy på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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