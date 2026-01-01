Mopidy är en utbyggbar musikserver skriven i Python som kopplar samman dussintals ljudkällor bakom en enda uppspelningskö. Med matchande tillägg installerade kan den strömma lokala filer tillsammans med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaster och internetradio, samtidigt som den exponerar dem via MPD-, HTTP- och JSON-RPC-API:er så att vilken MPD-klient eller webbklient som helst kan hantera samma bibliotek.

Denna mall paketerar Mopidy tillsammans med det populära webbgränssnittet Iris, vilket ger dig ett webbläsarbaserat gränssnitt för att bläddra i bibliotek, bygga köer och hantera spellistor från vilken enhet som helst. Att själv hosta Mopidy på en VPS håller dina aggregerade musikkällor bakom en enda privat slutpunkt utan prenumerationsavgifter per källa utöver de uppströmsleverantörer du redan använder.