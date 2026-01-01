Jitsu är en kunddataplattform med öppen källkod, byggd för ingenjörer som ett självhostat alternativ till Segment. Den fångar produkt- och webbplatshändelser via inbyggda SDK:er, bearbetar dem med serverlösa JavaScript-funktioner och vidarebefordrar resultaten till datalager, marknadsföringsverktyg och anpassade HTTP-slutpunkter med en latens på under en sekund.

Att själv hosta Jitsu på din VPS håller varje händelsenyttolast, kundidentifierare och pipelinekonfiguration på din egen infrastruktur – ingen prissättning per händelse, inga MTU-gränser och ingen leverantörslåsning. Denna distribution paketerar Jitsus fullständiga händelsepipeline (konsol, intag, rotor och bulker) tillsammans med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB och Redpanda, vilket ger dig en produktionsklar CDP i en enda Compose-stack.