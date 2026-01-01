Installera Jitsu med en klicksinstallation
Kunddataplattform med öppen källkod som fångar produktrelaterade händelser och strömmar dem till ditt datalager, dina marknadsföringsverktyg och API:er i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jitsu
Jitsu är en kunddataplattform med öppen källkod, byggd för ingenjörer som ett självhostat alternativ till Segment. Den fångar produkt- och webbplatshändelser via inbyggda SDK:er, bearbetar dem med serverlösa JavaScript-funktioner och vidarebefordrar resultaten till datalager, marknadsföringsverktyg och anpassade HTTP-slutpunkter med en latens på under en sekund.
Att själv hosta Jitsu på din VPS håller varje händelsenyttolast, kundidentifierare och pipelinekonfiguration på din egen infrastruktur – ingen prissättning per händelse, inga MTU-gränser och ingen leverantörslåsning. Denna distribution paketerar Jitsus fullständiga händelsepipeline (konsol, intag, rotor och bulker) tillsammans med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB och Redpanda, vilket ger dig en produktionsklar CDP i en enda Compose-stack.
Viktiga funktioner i Jitsu
Realtidsströmning av händelser
Vidarebefordrar insamlade händelser till datalager och SaaS-destinationer på några sekunder, vilket driver instrumentpaneler i realtid, målgrupper och produktanalys.
Inbyggda lagerdestinationer
Laddar händelser direkt till Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres och S3 med inbyggd schemamanagering – du behöver inget separat ETL-verktyg.
JavaScript-funktioner
Filtrera, berika och omforma händelser med anpassade JavaScript-funktioner som körs på serversidan innan händelserna når destinationerna.
Källkontakter
Hämta data från databaser, SaaS API:er och filer med hjälp av Singer- och Airbyte-kopplingar för batchinmatning tillsammans med realtidsströmmar.
Användarprofilslagring
Upprätthåll enhetliga besökar- och användarprofiler i MongoDB för identitetsmatchning över enheter, segmentering och personalisering.
Självhostad integritet
Behåll kundhändelsedata, identifierare och PII i din egen VPS – Jitsu skickar aldrig hem data och lägger inte till några tredjepartsleverantörer i din datapipline.
Varför köra Jitsu på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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