Installera Monica med en klicksinstallation.
Öppen källkod personlig relationshanterare för att hålla koll på kontakter, konversationer och livshändelser privat.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Monica
Monica är ett system för personlig relationshantering med öppen källkod, byggt med Laravel, som hjälper dig att komma ihåg allt viktigt om människorna i ditt liv. Dokumentera kontakter, konversationer, födelsedagar, presentidéer, skulder och livshändelser i ett enda privat gränssnitt som finns tillgängligt på 27 språk. Till skillnad från sociala nätverk och molnbaserade kontakthanterare är Monica utformad för självhostning, så din mest personliga data lämnar aldrig din infrastruktur.
Eftersom Monica lagrar relationsdetaljer som du aldrig skulle anförtro en kommersiell plattform – familjens hälsohistoria, privata konversationer, personliga preferenser – säkerställer drift av den på din egen VPS fullständig datasuveränitet utan reklam, beteendespårning eller tredjepartsåtkomst till din information.
Viktiga funktioner i Monica
Kontaktjournal
Logga varje konversation, aktivitet och interaktion med en kontakt tillsammans med anteckningar och påminnelser så att ni inte glömmer något viktigt.
Födelsedags- och händelsepåminnelser
Ställ in e-postpåminnelser för födelsedagar, årsdagar och anpassade händelser så att du aldrig missar ett viktigt datum i en relation.
Gåvo- och skuldspårning
Registrera presentidéer och tidigare presenter per kontakt, och håll koll på informella skulder och lån för att undvika ekonomisk oklarhet i relationer.
Relationskartläggning
Definiera relationer mellan kontakter och bygg släktträd för att förstå och dokumentera kopplingarna mellan personerna du känner.
Fullständigt integritetsägande
All data stannar på din VPS utan tredjepartsåtkomst, utan annonseringsprofilering och med fullständig kontroll över säkerhetskopior och exporter.
Varför köra Monica på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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