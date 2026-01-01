Monica är ett system för personlig relationshantering med öppen källkod, byggt med Laravel, som hjälper dig att komma ihåg allt viktigt om människorna i ditt liv. Dokumentera kontakter, konversationer, födelsedagar, presentidéer, skulder och livshändelser i ett enda privat gränssnitt som finns tillgängligt på 27 språk. Till skillnad från sociala nätverk och molnbaserade kontakthanterare är Monica utformad för självhostning, så din mest personliga data lämnar aldrig din infrastruktur.

Eftersom Monica lagrar relationsdetaljer som du aldrig skulle anförtro en kommersiell plattform – familjens hälsohistoria, privata konversationer, personliga preferenser – säkerställer drift av den på din egen VPS fullständig datasuveränitet utan reklam, beteendespårning eller tredjepartsåtkomst till din information.