Homarr är en elegant kontrollpanel med öppen källkod, utformad för att ge dig ett enda gränssnitt för alla dina egenhostade applikationer. Istället för att bokmärka dussintals tjänst-URL:er presenterar Homarr dem som organiserade rutor med statusindikatorer i realtid, sökfunktion och snabbåtgärder – allt från en enda sida.

Att driftsätta Homarr på din egen VPS innebär att din kontrollpanel förblir privat, laddas omedelbart på det lokala nätverket och kan integreras direkt med Docker för att automatiskt upptäcka körande containrar och visa deras status i realtid.