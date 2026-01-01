Installera Homarr med en klicksinstallation.
Modern, anpassningsbar serveröversikt för att organisera och övervaka alla dina självhostade tjänster på ett ställe.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Homarr
Homarr är en elegant kontrollpanel med öppen källkod, utformad för att ge dig ett enda gränssnitt för alla dina egenhostade applikationer. Istället för att bokmärka dussintals tjänst-URL:er presenterar Homarr dem som organiserade rutor med statusindikatorer i realtid, sökfunktion och snabbåtgärder – allt från en enda sida.
Att driftsätta Homarr på din egen VPS innebär att din kontrollpanel förblir privat, laddas omedelbart på det lokala nätverket och kan integreras direkt med Docker för att automatiskt upptäcka körande containrar och visa deras status i realtid.
Viktiga funktioner i Homarr
Serviceorganisation
Gruppera applikationer i anpassade tavlor och kategorier så att varje tjänst är ett klick bort.
Docker-integration
Automatisk upptäckt av körande containrar och visa deras status, hälsa och resursanvändning utan manuell konfiguration.
Statusövervakning
Pinga tjänster med jämna mellanrum och visa live upp-/nedindikatorer direkt på varje ruta.
Anpassningsbar layout
Dra-och-släpp-rutnätsredigeraren låter dig ändra storlek, ordna om och styla rutor för att matcha ditt arbetsflöde.
Sök och bokmärken
Direktsökning över alla konfigurerade tjänster och webben, med kortkommandon för avancerade användare.
Fleranvändarstöd
Skapa separata konton med rollbaserade behörigheter så att varje teammedlem bara ser det de behöver.
Varför köra Homarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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