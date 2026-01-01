Installera SoulSync med ett klick.
Automatisk musikupptäckt och plattform för samlingshantering som kopplar samman streamingtjänster med ditt egenhostade bibliotek.
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Vad du kan bygga med SoulSync
SoulSync är en intelligent plattform för musikhantering som kopplar dina streamingkonton – Spotify, Tidal, Qobuz och Deezer – till ditt egenhostade musikbibliotek. Den speglar automatiskt spellistor, övervakar artister för nya släpp, berikar metadata via tio parallella bakgrundsarbetare och organiserar nedladdade filer med dina föredragna namngivningskonventioner.
Till skillnad från passiva medieservrar hanterar SoulSync aktivt din samling: den genererar personliga upptäcktsspellistor, synkroniserar lyssningshistorik och integreras med Plex, Jellyfin eller Navidrome för att hålla ditt lokala bibliotek i takt med din streaming-smak. Egenhosting håller din lyssningsdata privat och din samling helt under din kontroll.
Viktiga funktioner i SoulSync
Synkronisering av streamingtjänst
Spegla spellistor från Spotify, Tidal, Qobuz och Deezer direkt till ditt lokala musikbibliotek med automatiska uppdateringar.
Bevakning av konstnärssläpp
Följ dina favoritartister och ladda ner nya releaser automatiskt så snart de dyker upp på anslutna strömningstjänster.
Metadataberikning
Tio parallella bakgrundsarbetare hämtar omslag, låttexter och taggar från MusicBrainz, Spotify, Genius och LRClib för att hålla din samling välorganiserad.
Mediaserverintegration
Anslut till Plex, Jellyfin eller Navidrome så att ditt lokala bibliotek synkroniseras med din strömningshistorik och dina spellistor.
Discovery-spellistor
Generera personliga spellistor — Release Radar, Discovery Weekly och mixar baserade på årtionden eller genrer — baserade på dina lyssningsvanor.
Varför köra SoulSync på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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