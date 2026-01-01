SoulSync är en intelligent plattform för musikhantering som kopplar dina streamingkonton – Spotify, Tidal, Qobuz och Deezer – till ditt egenhostade musikbibliotek. Den speglar automatiskt spellistor, övervakar artister för nya släpp, berikar metadata via tio parallella bakgrundsarbetare och organiserar nedladdade filer med dina föredragna namngivningskonventioner.

Till skillnad från passiva medieservrar hanterar SoulSync aktivt din samling: den genererar personliga upptäcktsspellistor, synkroniserar lyssningshistorik och integreras med Plex, Jellyfin eller Navidrome för att hålla ditt lokala bibliotek i takt med din streaming-smak. Egenhosting håller din lyssningsdata privat och din samling helt under din kontroll.