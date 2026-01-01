Serge är ett chattgränssnitt med öppen källkod för att köra språkmodeller av LLaMA-familjen lokalt via llama.cpp, med förstklassigt stöd för Alpaca, Vicuna, GPT4All och andra finjusteringar från communityn. Det paketerar ett SvelteKit webbgränssnitt, en FastAPI-backend och ett Redis-baserat modellregister i en enda container, så att du kan hämta GGUF-modeller, hantera chattsessioner och finjustera inferensparametrar utan att koppla ihop flera tjänster.

Att själv hosta Serge behåller varje prompt och svar på din egen VPS – ingen extern API, ingen telemetri och inga kostnader per token. CPU-baserad inferens fungerar direkt, vilket gör det till ett praktiskt sätt att köra privata LLM:er utan att betala för moln-GPU-tid eller registrera dig för en tredjeparts AI-tjänst.