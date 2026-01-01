Upp till 69 % rabatt pÃ¥ Speedtest Tracker

Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska sÃ¤kerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Speedtest Tracker

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer

Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
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Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r
Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r

Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med Speedtest Tracker

Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.

Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds â€” with no data shared with third-party analytics platforms.

Kom igÃ¥ng nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Speedtest Tracker

Automated scheduling

Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.

Historical charts

Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.

Performance alerts

Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.

Lightweight SQLite backend

Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.

ISP accountability

Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.

VarfÃ¶r kÃ¶ra Speedtest Tracker pÃ¥ Hostinger

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

VÃ¤lj en serverplats nÃ¤rmare din mÃ¥lgrupp och Ã¶ka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igÃ¥ng nu
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