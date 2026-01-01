Installera Explo med en klicksinstallation.
Självhostad musikupptäcktsmotor som automatiskt bygger spellistor från ListenBrainz-rekommendationer och laddar ner dem till ditt bibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Explo
Explo är en självhostad server för musikupptäckt som kopplar din lyssningshistorik från ListenBrainz till ditt personliga musikbibliotek. Den hämtar veckovisa och dagliga rekommendationsspellistor från ListenBrainz, hittar matchande spår via YouTube eller Soulseek, laddar ner dem och skapar spellistor direkt i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatiskt, enligt ett schema du kontrollerar.
Till skillnad från strömningstjänster som låser rekommendationer bakom prenumerationer och ogenomskinliga algoritmer, ger Explo dig full transparens: du kan spåra varje rekommendation till din faktiska lyssningsdata på ListenBrainz, och varje nedladdat spår finns på din egen server. Det inbyggda webbgränssnittet låter dig hantera scheman, bläddra i spellistor och konfigurera alla integrationer utan att redigera konfigurationsfiler.
Viktiga funktioner i Explo
ListenBrainz-upptäckt
Hämtar spellistorna Weekly Exploration, Weekly Jams och Daily Jams direkt från ditt ListenBrainz-konto – rekommendationer som din egen lyssningshistorik helt formar.
Flerserverstöd
Integreras med Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic och MPD, och skapar spellistor direkt i den musikserver du redan kör.
Schemalagd automatisering
Konfigurerbara cron-scheman kör upptäckten automatiskt — ställ in det en gång och ny musik visas i ditt bibliotek varje vecka utan några manuella steg.
YouTube- och Soulseek-nedladdning
Hittar och laddar ner spår via YouTube (med yt-dlp) eller Soulseek (via Slskd), med kvalitetsfilter, formatval och smart deduplicering.
Webb-UI-hantering
Bläddra i spellistearkiv, utlösa manuella körningar, justera scheman och hantera alla musikserverinställningar från ett enda autentiserat webbläsargränssnitt.
Varför köra Explo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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