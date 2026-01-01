Explo är en självhostad server för musikupptäckt som kopplar din lyssningshistorik från ListenBrainz till ditt personliga musikbibliotek. Den hämtar veckovisa och dagliga rekommendationsspellistor från ListenBrainz, hittar matchande spår via YouTube eller Soulseek, laddar ner dem och skapar spellistor direkt i Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic eller MPD — automatiskt, enligt ett schema du kontrollerar.

Till skillnad från strömningstjänster som låser rekommendationer bakom prenumerationer och ogenomskinliga algoritmer, ger Explo dig full transparens: du kan spåra varje rekommendation till din faktiska lyssningsdata på ListenBrainz, och varje nedladdat spår finns på din egen server. Det inbyggda webbgränssnittet låter dig hantera scheman, bläddra i spellistor och konfigurera alla integrationer utan att redigera konfigurationsfiler.