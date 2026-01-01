Installera Local Deep Research med en klicksinstallation.
Självhostad AI-forskningsassistent som kör iterativa djupgående forskningsarbetsflöden med hjälp av molnbaserade LLM-leverantörer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Local Deep Research
Local Deep Research är en AI-forskningsassistent med öppen källkod med över 7 200 GitHub-stjärnor som kör forskningsarbetsflöden i flera steg på din egen infrastruktur. Den planerar frågor, samlar källor från webben, följer upp luckor och producerar citerade rapporter — samma mönster som kommersiella djupforskningsprodukter, men med full kontroll över vilken modell och vilka sökmotorer som utför arbetet.
Denna distribution ansluter Local Deep Research till din föredragna moln-LLM-leverantör — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt — och levereras med SearXNG som en integritetsrespekterande sök-backend, så att forskningsfrågor och aggregerade källor stannar på din VPS medan modellinferens körs mot den ledande leverantören du väljer.
Viktiga funktioner i Local Deep Research
Iterativ djupgående forskning
Planerar frågor, följer upp brister och sammanställer källor till strukturerade rapporter med källhänvisningar istället för enstaka svar.
Moln-LLM-leverantörer
Fungerar med OpenRouter, OpenAI, Anthropic och alla OpenAI-kompatibla slutpunkter — byt leverantörer och modeller från webbgränssnittet utan att starta om containern.
Privat sök-backend
Levereras med SearXNG så att den samlar in forskningsfrågor från dussintals sökmotorer utan att exponera dem för kommersiella spårare.
Din data förblir på plats
Forskningshistorik, genererade rapporter och konfiguration finns på din VPS — endast anrop för modellinferens lämnar servern, krypterade under överföringen till din valda leverantör.
Citerade, exporterbara rapporter
Vi länkar varje anspråk tillbaka till dess källa så att ni kan granska, verifiera och exportera rapporter för vidare användning.
Webbaserad konfiguration
Du hanterar modellleverantörer, API-nycklar och sökinställningar via den inbyggda inställningssidan – du behöver inte redigera konfigurationsfiler på servern.
Varför köra Local Deep Research på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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