Local Deep Research är en AI-forskningsassistent med öppen källkod med över 7 200 GitHub-stjärnor som kör forskningsarbetsflöden i flera steg på din egen infrastruktur. Den planerar frågor, samlar källor från webben, följer upp luckor och producerar citerade rapporter — samma mönster som kommersiella djupforskningsprodukter, men med full kontroll över vilken modell och vilka sökmotorer som utför arbetet.

Denna distribution ansluter Local Deep Research till din föredragna moln-LLM-leverantör — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt — och levereras med SearXNG som en integritetsrespekterande sök-backend, så att forskningsfrågor och aggregerade källor stannar på din VPS medan modellinferens körs mot den ledande leverantören du väljer.