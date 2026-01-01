Ghostfolio är en öppen källkods-instrumentpanel för personlig ekonomi som samlar din investeringsportfölj över flera tillgångsklasser – aktier, ETF:er, kryptovalutor och mer – i en enda enhetlig vy. Den levererar detaljerad prestandaanalys, tidsvägd avkastning och marknadsdata i realtid utan att skicka din finansiella data till tredjepartstjänster.

Att själva hosta Ghostfolio på din VPS ger dig fullständigt ägande över känslig finansiell information. Denna installation inkluderar PostgreSQL för hållbar datalagring och Redis för cachning, vilket säkerställer snabba portföljberäkningar och pålitlig prestanda när din transaktionshistorik växer.