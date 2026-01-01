Installera Ghostfolio med en klicksinstallation.
Integritetsfokuserad öppen källkod-översikt för förmögenhetsförvaltning som spårar investeringar i aktier, ETF:er och krypto.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ghostfolio
Ghostfolio är en öppen källkods-instrumentpanel för personlig ekonomi som samlar din investeringsportfölj över flera tillgångsklasser – aktier, ETF:er, kryptovalutor och mer – i en enda enhetlig vy. Den levererar detaljerad prestandaanalys, tidsvägd avkastning och marknadsdata i realtid utan att skicka din finansiella data till tredjepartstjänster.
Att själva hosta Ghostfolio på din VPS ger dig fullständigt ägande över känslig finansiell information. Denna installation inkluderar PostgreSQL för hållbar datalagring och Redis för cachning, vilket säkerställer snabba portföljberäkningar och pålitlig prestanda när din transaktionshistorik växer.
Viktiga funktioner i Ghostfolio
Multi-tillgångsspårning
Övervaka aktier, börshandlade fonder, kryptovalutor, obligationer och alternativa tillgångar i en enhetlig portföljöversikt.
Prestandaanalys
Detaljerad tidsvägd avkastning, internränta och årsbaserade prestationsmått hjälper dig att utvärdera dina investeringsbeslut.
Design med integritetsfokus
All finansiell data lagras på din egen server — ingen tredjepartsåtkomst via molnet till din portfölj eller transaktionshistorik.
Utdelningsspårning
Spåra utdelningsintäkter och utdelningar över alla innehav med inkomstrapportering och avkastningsberäkningar.
CSV-import
Importera transaktioner från CSV-filer och olika mäklarplattformar för att snabbt få in din befintliga portföljhistorik.
Varför köra Ghostfolio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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