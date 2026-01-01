NocoDB är det ledande open source-alternativet till Airtable, som förvandlar PostgreSQL, MySQL och andra SQL-databaser till intuitiva kalkylbladsgränssnitt som icke-tekniska användare tryggt kan hantera. Det erbjuder rutnäts-, kanban-, galleri-, kalender- och formulärvyer tillsammans med automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er, rika fälttyper och samarbete i realtid — allt utan pris per användare.

Att själv hosta NocoDB på din VPS säkerställer att känslig affärsdata aldrig lämnar din infrastruktur, eliminerar prisbegränsningar baserade på antal användare, och ger ditt team den fulla kraften i en relationsdatabas bakom ett no-code-gränssnitt som vem som helst kan använda.