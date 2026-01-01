Installera NocoDB med ett klicks installation.
Ett Airtable-alternativ med öppen källkod som förvandlar valfri SQL-databas till ett samarbetsvänligt kalkylblad med automatiskt genererade API:er.
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Vad du kan bygga med NocoDB
NocoDB är det ledande open source-alternativet till Airtable, som förvandlar PostgreSQL, MySQL och andra SQL-databaser till intuitiva kalkylbladsgränssnitt som icke-tekniska användare tryggt kan hantera. Det erbjuder rutnäts-, kanban-, galleri-, kalender- och formulärvyer tillsammans med automatiskt genererade REST- och GraphQL-API:er, rika fälttyper och samarbete i realtid — allt utan pris per användare.
Att själv hosta NocoDB på din VPS säkerställer att känslig affärsdata aldrig lämnar din infrastruktur, eliminerar prisbegränsningar baserade på antal användare, och ger ditt team den fulla kraften i en relationsdatabas bakom ett no-code-gränssnitt som vem som helst kan använda.
Viktiga funktioner i NocoDB
Flera vytyper
Växla mellan vyerna rutnät, kanban, galleri, kalender och formulär för samma data, så att varje teammedlem kan arbeta i det format som passar deras arbetsflöde.
Autogenererade API:er
Varje tabell exponerar automatiskt REST- och GraphQL-slutpunkter, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga anpassade integrationer och gränssnitt utan att skriva backend-kod.
Avancerade fälttyper
Bilagor, formler, uppslagningar, sammanställningar och länkade poster ger kraften från kalkylblad till din relationsdata utan komplexa SQL-frågor.
Finkornig åtkomstkontroll
Ställ in behörigheter på arbetsyte-, bas- och tabellnivå med rollhantering så att varje teammedlem endast ser det den behöver.
Webhook-automatisering
Utlös externa arbetsflöden och integrationer automatiskt när data ändras, ansluter NocoDB till dina befintliga verktyg utan anpassad kod.
Airtable import
Migrera befintliga Airtable-baser, CSV-filer eller Excel-ark med schemadetektering, vilket gör det enkelt att byta utan att bygga om din data från grunden.
Varför köra NocoDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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