Installera SyncLounge med ett klick-installation.
Plex tittarkvällar — arrangera synkroniserade film- och TV-kvällar med vänner och familj över flera Plex-servrar.
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Vad du kan bygga med SyncLounge
SyncLounge är en självhostad koordinator för "tittarpartyn" för Plex Media Server. Den synkroniserar uppspelning över flera Plex-klienter i realtid – när en tittare pausar, pausar alla; när en spolar framåt, kommer alla ikapp. Varje tittare strömmar från sin egen Plex-server, så värden behöver inte dela sitt bibliotek eller oroa sig för bandbredd – SyncLounge håller bara uppspelningsklockorna synkroniserade och tillhandahåller ett chattrum för gruppen.
Att självhosta SyncLounge på en VPS håller "tittarpartyn" under din kontroll, där användare loggar in via sina befintliga Plex-konton och ansluter till sina egna Plex-servrar. Valfritt stöd för vitlista begränsar din instans till vänner, familj eller användare av en specifik Plex-server.
Viktiga funktioner i SyncLounge
Realtidsuppspelningssynkronisering
Uppspelnings-, paus-, spolnings- och volymkontroller synkroniserar sig mellan alla deltagare på millisekunder, så att hela rummet håller takten.
Inbyggd gruppchatt
Varje rum har en integrerad chatt-sidopanel så att tittarna kan reagera och diskutera utan att lämna spelaren.
Flerserverstöd
Varje tittare streamar från sin egen Plex-server, så värden behöver inte dela biblioteksåtkomst eller förbruka uppladdningsbandbredd.
Plex engångsinloggning
Användare autentiserar sig med sina befintliga Plex-konton — ingen separat registrering, inget extra lösenord att komma ihåg.
Valfri vitlista för åtkomst
Variabeln AUTH_LIST begränsar åtkomsten till specifika Plex-användarnamn, e-postadresser eller servermaskin-ID:n för privata distributioner.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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