SyncLounge är en självhostad koordinator för "tittarpartyn" för Plex Media Server. Den synkroniserar uppspelning över flera Plex-klienter i realtid – när en tittare pausar, pausar alla; när en spolar framåt, kommer alla ikapp. Varje tittare strömmar från sin egen Plex-server, så värden behöver inte dela sitt bibliotek eller oroa sig för bandbredd – SyncLounge håller bara uppspelningsklockorna synkroniserade och tillhandahåller ett chattrum för gruppen.

Att självhosta SyncLounge på en VPS håller "tittarpartyn" under din kontroll, där användare loggar in via sina befintliga Plex-konton och ansluter till sina egna Plex-servrar. Valfritt stöd för vitlista begränsar din instans till vänner, familj eller användare av en specifik Plex-server.