Horilla är en helt öppen källkodsbaserad plattform för personalhantering (Human Resource Management) och CRM, byggd med Django och PostgreSQL. Den förenar hela medarbetarens livscykel – rekrytering, introduktion, närvaro, ledighet, lönehantering, prestation, helpdesk och avslut – tillsammans med ett inbyggt CRM för säljprocesser och kundregister, vilket ersätter flera SaaS-verktyg med en enda egenhostad lösning.

Genom att egenhosta Horilla på din egen VPS behåller du känslig medarbetardata, löner och kundregister under din direkta kontroll, utan några användarbaserade avgifter. Du behåller full databasåtkomst för anpassade rapporter och integrationer, plus friheten att utöka moduler utan att behöva vänta på leverantörers färdplaner.