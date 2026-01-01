Installera Horilla med enklicksinstallation.
Gratis HR- och CRM-plattform med öppen källkod för personal, lönehantering, rekrytering och närvaro.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Horilla
Horilla är en helt öppen källkodsbaserad plattform för personalhantering (Human Resource Management) och CRM, byggd med Django och PostgreSQL. Den förenar hela medarbetarens livscykel – rekrytering, introduktion, närvaro, ledighet, lönehantering, prestation, helpdesk och avslut – tillsammans med ett inbyggt CRM för säljprocesser och kundregister, vilket ersätter flera SaaS-verktyg med en enda egenhostad lösning.
Genom att egenhosta Horilla på din egen VPS behåller du känslig medarbetardata, löner och kundregister under din direkta kontroll, utan några användarbaserade avgifter. Du behåller full databasåtkomst för anpassade rapporter och integrationer, plus friheten att utöka moduler utan att behöva vänta på leverantörers färdplaner.
Viktiga funktioner i Horilla
Rekrytering och introduktion
Håll koll på lediga jobb, kandidatflöden, intervjusteg och introduktionsuppgifter utan ett separat ATS eller introduktionsverktyg.
Närvaro och frånvaro
Hantera skiftscheman, biometrisk närvaroregistrering, ledighetsrättigheter och godkännandeflöden för hela personalstyrkan.
Inbyggd lönehantering
Konfigurera avtal, förmåner, avdrag och skatteregler, kör sedan lönecykler med generering av lönespecifikationer direkt i Horilla.
Prestanda och mål
Definiera KPI:er och OKR:er, genomför 360-graders feedbackcykler och koppla individuella mål till organisationens mål.
Integrerat CRM
Hantera leads, affärsmöjligheter, kundkonton och försäljningsprocesser tillsammans med HR-data i en enda enhetlig databas.
Modulär REST API
Varje modul har ett dokumenterat REST API för att integrera Horilla med lönesystemleverantörer, identitetssystem och BI-verktyg.
Varför köra Horilla på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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