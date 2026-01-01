Upp till 69 % rabatt på FileGator

Installera FileGator med ett klick.

Självhostad filhanterare för flera användare med rollbaserade behörigheter, arkivstöd och medievisning — ingen databas krävs.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med FileGator

FileGator är en filhanterare med öppen källkod som du själv hostar, och som erbjuder ett rent webbgränssnitt för att ladda upp, ladda ner, organisera och dela filer på din server. Den är byggd på en flat-file-arkitektur utan databasberoende och körs som en enda lättviktig tjänst med användarkonton och behörigheter lagrade i en enkel JSON-fil. Rollbaserad åtkomst låter dig skapa administratörs-, användar- och gästkonton – var och en med konfigurerbara behörigheter för att läsa, skriva, ladda upp, ladda ner, byta namn på, radera och arkivera filer.

Att själv hosta FileGator på din VPS håller alla filer på infrastruktur du kontrollerar, utan lagringskvoter, prenumerationsavgifter och tredjepartsåtkomst till din data. Den körs på minimala resurser, vilket gör den enkel att driftsätta tillsammans med andra tjänster utan att behöva dedikera en hel server till filhantering.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i FileGator

Fleranvändarbehörigheter

Skapa administratörs-, användar- och gästkonton med oberoende behörigheter per åtgärd — kontrollera vem som kan läsa, ladda upp, ladda ner, byta namn på, radera och arkivera filer separat.

Ingen databas behövs

Alla användarkonton och konfiguration lagras i platta JSON-filer, vilket tar bort databaskravet och håller driftsättningen enkel och portabel.

Arkivhantering

Skapa och extrahera ZIP-arkiv via webbläsaren utan SSH eller kommandoradsverktyg, vilket gör massöverföringar av filer och säkerhetskopiering enkelt.

Offentliga delningslänkar

Generera offentliga nedladdningslänkar för filer eller mappar så att externa mottagare kan få åtkomst till specifikt innehåll utan att behöva ett konto på servern.

Medieförhandsvisning

Förhandsgranska bilder, videor, ljud och textfiler direkt i webbläsaren – du behöver inte ladda ner dem för att bekräfta rätt fil innan du delar.

Varför köra FileGator på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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