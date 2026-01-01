FileGator är en filhanterare med öppen källkod som du själv hostar, och som erbjuder ett rent webbgränssnitt för att ladda upp, ladda ner, organisera och dela filer på din server. Den är byggd på en flat-file-arkitektur utan databasberoende och körs som en enda lättviktig tjänst med användarkonton och behörigheter lagrade i en enkel JSON-fil. Rollbaserad åtkomst låter dig skapa administratörs-, användar- och gästkonton – var och en med konfigurerbara behörigheter för att läsa, skriva, ladda upp, ladda ner, byta namn på, radera och arkivera filer.

Att själv hosta FileGator på din VPS håller alla filer på infrastruktur du kontrollerar, utan lagringskvoter, prenumerationsavgifter och tredjepartsåtkomst till din data. Den körs på minimala resurser, vilket gör den enkel att driftsätta tillsammans med andra tjänster utan att behöva dedikera en hel server till filhantering.