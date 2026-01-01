Installera FileGator med ett klick.
Självhostad filhanterare för flera användare med rollbaserade behörigheter, arkivstöd och medievisning — ingen databas krävs.
Välj en VPS-prenumeration för FileGator
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FileGator
FileGator är en filhanterare med öppen källkod som du själv hostar, och som erbjuder ett rent webbgränssnitt för att ladda upp, ladda ner, organisera och dela filer på din server. Den är byggd på en flat-file-arkitektur utan databasberoende och körs som en enda lättviktig tjänst med användarkonton och behörigheter lagrade i en enkel JSON-fil. Rollbaserad åtkomst låter dig skapa administratörs-, användar- och gästkonton – var och en med konfigurerbara behörigheter för att läsa, skriva, ladda upp, ladda ner, byta namn på, radera och arkivera filer.
Att själv hosta FileGator på din VPS håller alla filer på infrastruktur du kontrollerar, utan lagringskvoter, prenumerationsavgifter och tredjepartsåtkomst till din data. Den körs på minimala resurser, vilket gör den enkel att driftsätta tillsammans med andra tjänster utan att behöva dedikera en hel server till filhantering.
Viktiga funktioner i FileGator
Fleranvändarbehörigheter
Skapa administratörs-, användar- och gästkonton med oberoende behörigheter per åtgärd — kontrollera vem som kan läsa, ladda upp, ladda ner, byta namn på, radera och arkivera filer separat.
Ingen databas behövs
Alla användarkonton och konfiguration lagras i platta JSON-filer, vilket tar bort databaskravet och håller driftsättningen enkel och portabel.
Arkivhantering
Skapa och extrahera ZIP-arkiv via webbläsaren utan SSH eller kommandoradsverktyg, vilket gör massöverföringar av filer och säkerhetskopiering enkelt.
Offentliga delningslänkar
Generera offentliga nedladdningslänkar för filer eller mappar så att externa mottagare kan få åtkomst till specifikt innehåll utan att behöva ett konto på servern.
Medieförhandsvisning
Förhandsgranska bilder, videor, ljud och textfiler direkt i webbläsaren – du behöver inte ladda ner dem för att bekräfta rätt fil innan du delar.
Varför köra FileGator på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.