Driftsätt Opengist med en klicksinstallation
Självhostad pastebin driven av Git för att dela kodsnuttar med syntaxmarkering och fullständig versionshistorik.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Opengist
Opengist är en självhävd pastebin som lagrar varje kodsnutt som ett riktigt Git-arkiv. Till skillnad från databasdrivna paste-verktyg är varje gist helt klonbar – användare kan pusha uppdateringar, se hela commit-historiken och samarbeta via standard Git-kommandon över HTTP eller SSH. Ett rent webbgränssnitt erbjuder syntaxmarkering, fulltextsökning och synlighetslägen som offentlig, privat och olistad för varje kodsnutt.
Att hosta Opengist på din VPS ger dig fullt ägandeskap över dina kodsnuttar och pastes utan att dela dem med tredjepartstjänster. Opengist använder SQLite som standard, vilket innebär att ingen ytterligare databascontainer krävs. Den första användaren som registrerar sig blir administratör med åtkomst till instansövergripande inställningar och användarhantering.
Viktiga funktioner i Opengist
Git-stödd lagring
Varje kodsnutt är ett riktigt Git-arkiv, vilket ger versionshistorik, diffar och kloningsåtkomst via HTTP eller SSH direkt.
Syntaxmarkering
Stöder hundratals språk med automatisk identifiering och manuell åsidosättning för noggrann syntaxmarkering av alla kodavsnitt eller konfigurationsfiler.
Synlighetskontroller
Ställ in enskilda gistar som offentliga, privata eller olistade för att kontrollera exakt vem som kan upptäcka och visa dina kodsnuttar.
Fulltextsökning
Sök bland alla gists efter innehåll, filnamn eller språk med det inbyggda Bleve-indexet — ingen extern sökmotor krävs.
OAuth inloggning
Logga in med GitHub, GitLab, Gitea eller någon OIDC-kompatibel leverantör istället för att hantera ett separat lokalt konto.
Inbäddningsbara snuttar
Bädda in valfri gist på externa sidor med en genererad skripttagg som renderar live, syntaxmarkerad kod direkt.
Varför köra Opengist på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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