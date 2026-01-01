Opengist är en självhävd pastebin som lagrar varje kodsnutt som ett riktigt Git-arkiv. Till skillnad från databasdrivna paste-verktyg är varje gist helt klonbar – användare kan pusha uppdateringar, se hela commit-historiken och samarbeta via standard Git-kommandon över HTTP eller SSH. Ett rent webbgränssnitt erbjuder syntaxmarkering, fulltextsökning och synlighetslägen som offentlig, privat och olistad för varje kodsnutt.

Att hosta Opengist på din VPS ger dig fullt ägandeskap över dina kodsnuttar och pastes utan att dela dem med tredjepartstjänster. Opengist använder SQLite som standard, vilket innebär att ingen ytterligare databascontainer krävs. Den första användaren som registrerar sig blir administratör med åtkomst till instansövergripande inställningar och användarhantering.