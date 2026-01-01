PiGallery2 är ett öppen källkod, självhostat fotogalleri som tar en katalog med bilder på disken och presenterar den som ett snabbt, modernt webbgalleri — ingen uppladdningspipeline, ingen proprietär databas, inget SaaS-beroende. Katalogstrukturen du redan använder blir albumstrukturen som besökare bläddrar i, så det fungerar lika bra för personliga fotoarkiv, evenemangsgallerier, familjesemesteralbum och lätta portföljer.

Att själv hosta PiGallery2 på din egen VPS håller foton och metadata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en offentlig fototjänst som utvinner bildinnehåll för ansiktsigenkänning eller träningsdata. Node.js-backendet är avsiktligt lättviktigt — det designades för att fungera bra på en Raspberry Pi — så en liten VPS-plan hostar bekvämt tiotusentals bilder samtidigt som den levererar snabba miniatyrer och ett rikt användargränssnitt.