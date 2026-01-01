Installera PiGallery2 med en klicksinstallation.
Snabb, katalogbaserat, självhostat fotogalleri som förvandlar en mapp med bilder på disken till ett välpolerat webbalbum.
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Vad du kan bygga med PiGallery2
PiGallery2 är ett öppen källkod, självhostat fotogalleri som tar en katalog med bilder på disken och presenterar den som ett snabbt, modernt webbgalleri — ingen uppladdningspipeline, ingen proprietär databas, inget SaaS-beroende. Katalogstrukturen du redan använder blir albumstrukturen som besökare bläddrar i, så det fungerar lika bra för personliga fotoarkiv, evenemangsgallerier, familjesemesteralbum och lätta portföljer.
Att själv hosta PiGallery2 på din egen VPS håller foton och metadata inom infrastruktur du kontrollerar, snarare än en offentlig fototjänst som utvinner bildinnehåll för ansiktsigenkänning eller träningsdata. Node.js-backendet är avsiktligt lättviktigt — det designades för att fungera bra på en Raspberry Pi — så en liten VPS-plan hostar bekvämt tiotusentals bilder samtidigt som den levererar snabba miniatyrer och ett rikt användargränssnitt.
Viktiga funktioner i PiGallery2
Katalogprioriterad modell
Din befintliga mappstruktur blir albumhierarkin – lägg till nya foton via SCP, rsync eller ett synkroniseringsverktyg och de visas i galleriet automatiskt.
Snabba miniatyrbilder
Bakgrundsindexeraren genererar miniatyrbilder i flera storlekar och cachar dem på disk så att besökare får smidig scrollning även vid kalla laddningar.
EXIF och kartvy
Läser EXIF-metadata för att driva infosidor per foto, geotaggade kartvyer och sökning efter kamera, datum eller tagg.
Sök och filtrering
Sök efter datumintervall, plats, ansikten, taggar, betyg eller filnamn utan externa indexerare – all metadata lagras i den lokala SQLite-databasen.
Delning och sekretess
Generera delbara länkar per album med valfria lösenord och utgångsdatum, eller begränsa album till endast autentiserade användare.
Skrivskyddat bibliotek
Vi monterar bildkatalogen som skrivskyddad så att servern inte av misstag kan ändra eller radera originalfoton under skanningar eller miniatyrbildsgenerering.
Varför köra PiGallery2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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